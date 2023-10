L’intervento di Mauro Colombo, Technology & Innovation Director di Hewlett Packard Enterprise Italia, a ComoLake2023 – Next Generation Innovations, la conferenza organizzata da Now Italia il 5, 6 e 7 ottobre a Cernobbio.

“La connettività può accelerare la trasformazione digitale dell’Italia attraverso l’impiego del 5G, sia pubblico che privato e di reti Wi-fi. Il 5G privato è una tecnologia facile da implementare, veloce da attivare e di semplice utilizzo. Inoltre ha un utilizzo trasversale con diversi ambiti di applicazione, garantendo elevati livelli di copertura, affidabilità e mobilità. L’integrazione del 5G privato e del Wi-Fi costituisce il futuro della connettività aziendale, creando una sinergia che si traduce in performance straordinarie e che consentirà di abilitare la diffusione delle tecnologie emergenti come l’IA.

Per le società di telecomunicazioni, costantemente sfidate a generare nuovi ricavi, il 5G privato rappresenta una grande opportunità per capitalizzare su un mercato in forte crescita. Per le imprese in cerca di connettività avanzata per valorizzare i dati generati in quantità sempre maggiore, la convergenza tra 5G privato e Wi-Fi è un’opportunità per potenziare i servizi per i clienti, sviluppare nuovi prodotti e migliorare i processi esistenti, contribuendo così a rafforzare la competitività dell’azienda”.