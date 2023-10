L’intervento di Guido Barbieri, Ceo di EI Towers, a ComoLake2023 – Next generation Innovations, che si è tenuto il 5, 6 e 7 ottobre a Cernobbio.

“EI Towers è una tower company indipendente, con core business e storiche radici nella gestione di reti televisive.

Negli ultimi anni ha diversificato in modo significativo la propria attività: è partner di Lega Serie A, con cui opera l’innovativo International Broadcast Centre di Lissone (VAR remota e post-produzione del calcio di Serie A), e di Lega Serie B. Gestisce inoltre l’unica rete Internet of Things non cellulare con reale copertura nazionale (EIT Smart).

Forte della pluridecennale esperienza nella gestione di media e servizi con forte orientamento al mercato, EI Towers è convinta che crescerà l’importanza di operare in un contesto in cui infrastrutture e reti dovranno cooperare ed essere ancor più complementari”.