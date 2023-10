L’intervento di Antonio Amati, direttore generale IT di Almaviva, a ComoLake2023 – Next Generation Innovations, organizzato da Now Italia che si è tenuto a Cernobbio il 5, 6 e 7 ottobre.

L’intervento di Antonio Amati, direttore generale IT di Almaviva, a ComoLake2023 – Next Generation Innovations, organizzato da Now Italia che si è tenuto a Cernobbio il 5, 6 e 7 ottobre.

“Competenze e tecnologie digitali, potenziate dal Cloud, sono la chiave dell’innovazione del Paese. Almaviva da anni opera a supporto degli asset critici e affianca aziende e Pubbliche Amministrazioni per offrire servizi evoluti, efficienti e accessibili. La sfida oggi riguarda il Sistema Paese, transizione ecologica, sanità e welfare. Proprio in questi ambiti il digitale e l’intelligenza artificiale possono fare la differenza, ne siamo testimoni con le nostre esperienze. Nell’ambito del settore idrico integrato stiamo digitalizzando circa 20 mila chilometri di rete in Italia ottimizzando la gestione della risorsa acqua, nel settore Digital Health, dove siamo protagonisti con la Piattaforma Nazionale di Telemedicina, stiamo lavorando a una Sanità più vicina ai cittadini e nel mondo del welfare abbiamo realizzato una piattaforma innovativa che integra tutti i Welfare Providers che operano sul territorio nazionale e agevola la realizzazione di servizi innovativi basati sulla condivisione di dati attraverso forme evolute di interoperabilità e data sharing”.