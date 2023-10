Presentata per la prima volta in Europa una rivoluzionaria soluzione progettata per potenziare la sorveglianza e la pubblica sicurezza che dimostra la forza dell'unione tra IA e 5G.

Hewlett Packard Enterprise Italia sarà tra i protagonisti della prima edizione di “ComoLake2023 – Next Generation Innovations”, l’Expo Conference che costituisce un punto di incontro tra istituzioni, imprese e università coinvolte nei nuovi paradigmi della crescita economica.

HPE Italia a ComoLake2023 con uno stand

All’evento, che si terrà dal 5 al 7 ottobre presso Villa Erba a Cernobbio, HPE Italia sarà presente con uno stand dove i professionisti dell’azienda incontreranno gli stakeholder interessati a esplorare le nuove tecnologie che stanno guidando le trasformazioni economiche e sociali del nostro tempo. Dall’intelligenza artificiale ai supercomputer, dal 5G privato al cloud ibrido, sarà possibile approfondire tutte le novità.

5G Privato, come si crea?

A ComoLake 2023, HPE Italia offrirà inoltre l’opportunità unica per tutti e tre i giorni di evento di scoprire quanto sia facile e veloce creare un sistema Radio Mobile per il 5G Privato, integrandolo con la potenza dell’intelligenza artificiale. In anteprima europea, verrà presentata la demo di una soluzione innovativa progettata per potenziare la sorveglianza e la pubblica sicurezza, dimostrando la forza dell’unione tra IA e 5G.

Questa demo, precedentemente vista solo al Mobile World Congress di Las Vegas, consiste in un’analisi video avanzata che consente di interpretare i comportamenti delle persone attraverso il riconoscimento facciale. Utilizzando telecamere collegate in una rete 5G privata e modelli di machine learning, il sistema è in grado di identificare comportamenti ostili, individuare la presenza di armi o riconoscere intenzioni malevole, rappresentando un notevole passo avanti nella sicurezza e nella tecnologia.

Vertical 5G, un mondo da scoprire

La demo rappresenta naturalmente solo una delle tante applicazioni che integrano 5G e AI, connubio che apre la strada all’implementazione di innumerevoli soluzioni innovative nei campi più disparati.

HPE Italia sarà inoltre presente in due importanti momenti dell’evento, con l’obiettivo di condividere la propria prospettiva su temi cruciali al centro delle discussioni sulle politiche digitali che guideranno il nostro Paese nei prossimi anni.

I contributi di HPE Italia a ComoLake2023

Claudio Bassoli, Presidente e Amministratore Delegato di HPE Italia, sarà tra gli speaker della sessione dedicata alle Pubbliche Amministrazioni, in programma sabato 7 ottobre a partire dalle 09:00. Nel suo intervento farà il punto sulla modernizzazione della PA, con un particolare focus sul ruolo delle tecnologie avanzate per la trasformazione digitale del Paese.

Il Technology and Innovation Director di HPE Italia, Mauro Colombo, parteciperà al panel su TLC, Reti e Servizi, che avrà inizio alle 09:00 di giovedì 5 ottobre, per illustrare come le società di telecomunicazioni possono accelerare la digitalizzazione dell’Italia attraverso l’impiego del 5G privato.