Ritorna ComoLake. La seconda edizione della Conferenza su Innovazione e Digitale è stata presentata, ieri, presso la Sala Stampa Estera da Erminio Fragassa, Presidente di Micromegas, la società organizzatrice e da Raffaele Barberio responsabile dell’agenda e dei rapporti con gli speaker. Non ha più partecipato alla conferenza stampa il promotore dell’evento il Sottosegretario Alessio Butti “perché impegnato al Senato”, ha detto Fragassa.

ComoLake 2024 si terrà dal 15 al 18 ottobre 2024 al Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba, a Cernobbio, sul lago di Como. Key4biz è media partner.

Con il titolo “The Great Challenge”, Comolake2024 si concentrerà su sette aree tematiche chiave:

Reti e Infrastrutture

Energia

Mobilità e Trasporti

Banking e Fintech

Intelligenza Artificiale

Sanità Digitale

Pubbliche Amministrazioni.

“Oltre 160 relatori provenienti da 14 Paesi, in rappresentanza di Governi, Organizzazioni Internazionali, Università, Organismi di controllo e aziende leader nel settore”, hanno annunciato gli organizzatori.

La “grande sfida” di ComoLake 2024 è costruire e mantenere aperto il rapporto tra Stati e le aziende del digitale che siano grandi Corporation o realtà emergenti, per condividere insieme le opportunità e le responsabilità che le nuove frontiere dell’innovazione richiedono.

“Abbiamo creduto immediatamente alla rilevanza di questo evento”, che sarà caratterizzato da “un programma di 4 giorni, un allestimento espositivo sull’intera area di Villa Erba, e abbiamo coinvolto oltre 80 aziende partner e ricevuto 25 patrocini italiani ed europei. Ritengo che ComoLake2024 possa considerarsi uno dei principali eventi in Europa sul tema innovazione e digitale, per dimensione, qualità dei contenuti e numero di speaker” – ha dichiarato Erminio Fragassa, Presidente di Micromegas.

Programma e speaker, sul sito ufficiale di ComoLake2024.

“Domani (oggi per chi legge) sarà pubblicata l’agenda dettagliata”, ha concluso Fragassa.

I partecipanti a ComoLake 2024 potranno utilizzare la versione beta dell’IT Wallet

Secondo quanto risulta a Key4biz, ai partecipanti verrà data la possibilità di utilizzare la versione beta dell’IT Wallet, che verrà presentata ufficialmente il 15 ottobre in occasione della riunione ministeriale G7 su tecnologia e digitale, presieduta dal Sottosegretario Butti.

Resta ora da capire se gli utilizzatori del wallet potranno anche usare il portafoglio digitale all’esterno della Conferenza, per esempio a uno sportello pubblico per mostrare la tessera sanitaria o alle Forze dell’Ordine quando capita di dimenticare a casa la patente di guida. Per sapere se è stato già completato l’allineamento delle normative, con l’aggiornando delle leggi per riconoscere la validità dei documenti digitali occorrerà aspettare ComoLake2024!

Per approfondire l’IT Wallet

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz