Commissione Ue: pacchetto anti-crimine per Europol ed Eurojust più forti

(Adnkronos) – La Commissione Europea propone un pacchetto legislativo volto a rendere la cooperazione tra gli Stati membri in materia di indagini giudiziarie e operazioni di Polizia più efficiente, in modo da poter contrastare meglio la criminalità che lavora sempre più in modo transnazionale. Il pacchetto comprende due regolamenti per rafforzare i mandati di Europol ed Eurojust, una revisione dell’ordine europeo di indagine e modifiche al regolamento sulla protezione dei dati per le istituzioni e gli organi dell’Unione.

Secondo l’esecutivo Ue, queste misure dovrebbero migliorare la cooperazione e la complementarità tra le agenzie dell’Ue e le autorità nazionali, tra cui Polizia, Dogane e tribunali. Dovrebbero aumentare il numero delle indagini congiunte, accelerare i procedimenti giudiziari e facilitare lo scambio di informazioni, grazie ad un quadro giuridico più chiaro e minori oneri amministrativi. In particolare, viene proposto un raddoppio del bilancio di Europol, che la Commissione vorrebbe portare a 3 mld di euro nel 2028-34, settennato del prossimo Mff, il Quadro finanziario pluriennale dell’Ue.

Europol ed Eurojust sono agenzie dell’Ue che supportano gli Stati membri nella lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera, dalla cooperazione di polizia a quella giudiziaria. Non sostituiscono le autorità nazionali, ma le aiutano a operare in modo più efficace a livello transfrontaliero. Operano in settori come terrorismo, criminalità organizzata, criminalità informatica, traffico di droga, tratta di esseri umani e riciclaggio di denaro.



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