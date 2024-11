Iniziano oggi al Parlamento Ue le audizioni per i commissari della nuova “squadra” dell’esecutivo di Ursula von der Leyen. Non si tratta di una semplice formalità, ma di un esame con tanto di voto su ognuno dei 26 designati.

Per quanto riguarda Henna Virkkunen, designata vicepresidente esecutiva e neo commissaria alla Sovranità tecnologica, alla Sicurezza e alla Democrazia, con delega al Digitale e alle Tecnologie di Frontiera, abbiamo letto le sue risposte al questionario generale che tutti i commissari designati hanno stilato. La sua audizione di fronte alle Commissioni dell’Europarlamento per la conferma o meno è fissata per il 12 novembre.

Cosa ha risposto Virkkunen su reti, connettività, Rapporto Draghi, 5G, switch off del rame

Domande del Comitato ITRE (Industry, Research and Energy)

Quali sono i vostri piani in materia di infrastrutture digitali e accesso a connettività di qualità in tutte le aree geografiche? Come intendete attuare le proposte stabilite nel Libro bianco sulle esigenze infrastrutturali digitali dell’Europa? Qual è la vostra opinione sulle raccomandazioni del Libro bianco e del rapporto Draghi sulle tariffe di rete? Quali misure prevedete per migliorare la connettività gigabit, espandere l’implementazione del 5G, garantire un passaggio completo dal rame alla fibra entro il 2030 e incentivare gli investimenti del settore privato nello sviluppo della rete? Come pensate di affrontare gli aspetti energetici delle infrastrutture digitali? Quali misure ritenete necessarie per rafforzare la resilienza informatica e la sicurezza in tutti i settori dell’UE? Come migliorerete la competitività industriale della sicurezza e della difesa nel contesto di un’Unione europea della difesa?

Risposte di Henna Virkkunen

Siamo in ritardo rispetto ai nostri concorrenti per quanto riguarda la copertura di rete fissa e wireless ad altissima capacità. Per risolvere questo problema, abbiamo bisogno di un’azione coordinata a livello UE, anche sugli investimenti.

5G stand alone sfida particolare

C’è una sfida particolare con l’architettura di rete “5G stand alone”, che è fondamentale per i casi d’uso industriali, e rimane un divario digitale significativo tra aree urbane e rurali nell’UE. Dobbiamo aumentare gli investimenti per raggiungere gli obiettivi di connettività del Decennio digitale entro il 2030 e sviluppare le reti necessarie per i servizi digitali di domani. Se confermata dal Parlamento europeo, il mio impegno è chiaro: fare del mio meglio affinché l’UE raggiunga gli obiettivi di connettività del 2030 e garantisca una connettività sicura, veloce e affidabile come spina dorsale della nostra economia e società.

Priorità al Digital Networks Act

Se confermata, una delle mie principali priorità sarà quella di lavorare su un Digital Networks Act per contribuire a promuovere la banda larga sicura ad alta velocità, sia fissa che wireless, sostenendo la competitività e servizi di qualità accessibili per i consumatori. Ciò darebbe seguito alle tendenze tecnologiche e agli aspetti di sicurezza descritti nel Libro bianco della Commissione “Come gestire le esigenze infrastrutturali digitali dell’Europa?”.

Incentivi per le infrastrutture, ad esempio l’Edge Computing

Basando ogni scelta politica su una solida valutazione d’impatto, la futura legge dovrebbe ridurre l’onere amministrativo per gli operatori e creare incentivi per gli investimenti in infrastrutture e per nuove attività commerciali, ad esempio nell’edge cloud computing.

Consumatori e Rapporto Draghi. Governance più integrata dello spettro

Anche gli interessi dei consumatori devono essere difesi e le singole situazioni degli Stati membri devono essere prese in considerazione. Seguendo le raccomandazioni del Rapporto Draghi, discuterei attivamente su come completare il mercato unico delle comunicazioni elettroniche. Cercherei soluzioni per una governance più integrata a livello di Unione per lo spettro per le reti di prossima generazione.

Mai più aste come quella 5G

I ritardi nell’asta 5G hanno avuto un effetto negativo sulla competitività dell’Europa e dobbiamo evitare che ciò accada di nuovo. C’è un numero crescente di attori nell’economia di rete e un dibattito vivace. Questo dibattito non dovrebbe essere semplicemente ridotto a una discussione sulle tariffe di rete. Dovrebbe riguardare il modo in cui diversi attori contribuiscono a un ecosistema di comunicazione vibrante e innovativo, basato su un equo campo di gioco. Ci sono state proposte interessanti, tra cui l’approccio suggerito nella relazione Draghi e nel Libro bianco sulle esigenze infrastrutturali digitali dell’Europa.

Inoltre, la consultazione pubblica che ha seguito la pubblicazione del Libro bianco ha prodotto un numero molto ricco di contributi, che studierò attentamente e con cui mi impegnerò con tutte le parti interessate. I miei principi guida nel fare qualsiasi proposta sarebbero di salvaguardare gli interessi dei cittadini dell’UE e di promuovere competitività e investimenti.

Progredire sullo switch off del rame. Fibra tecnologia più green

Dobbiamo anche progredire sullo switch-off del rame. Ciò rappresenterebbe un incentivo per l’implementazione della fibra e garantirebbe la disponibilità di più risorse per implementare il 5G. Sarebbe in linea con gli obiettivi del Decennio digitale per il 2030, in particolare la connettività gigabit per tutti, e risponderebbe agli obiettivi di sostenibilità a lungo termine, poiché la fibra consuma meno energia e consente l’adozione di servizi più efficienti e più ecologici.

Incentivare tecnologie a basso consumo

Tuttavia, devono esserci delle garanzie per garantire che gli utenti finali vulnerabili rimangano connessi. Vorrei anche prestare particolare attenzione all’esplorazione di modi per incentivare la ricerca su soluzioni infrastrutturali digitali a basso consumo energetico, tra cui raffreddamento, processori a risparmio energetico e infrastrutture di rete sostenibili.

IA arma in più per abbattere il consumo energetico Ict

Le soluzioni di intelligenza artificiale possono essere una grande risorsa per raggiungere un settore ICT più efficiente dal punto di vista energetico. Nel 2022 la Commissione ha adottato un piano d’azione per la digitalizzazione del sistema energetico, che è in piena attuazione e ha registrato notevoli successi. Ad esempio, la Commissione ha implementato un programma per i data center per divulgare il loro consumo di energia e acqua.

Sistema di etichettatura energetica dei data center

Se confermata, sosterrei il Commissario per l’energia e l’edilizia abitativa nell’istituzione di un sistema di classificazione ed etichettatura per i data center, nonché nell’introduzione di standard minimi di prestazione per i nuovi data center. Lavoreremo inoltre insieme per migliorare l’integrazione dei data center con il sistema energetico, concentrandoci sul riutilizzo del calore e fornendo servizi di flessibilità alla rete elettrica.

Codice di condotta per la sostenibilità delle reti Tlc. Etichettatura energetica dei pc

Se sarò confermata, lavorerò anche per stabilire un Codice di condotta per la sostenibilità delle reti di telecomunicazioni e sosterrò i miei colleghi nello sviluppo di un programma di etichettatura energetica per i computer e nella revisione dei requisiti di ecodesign per computer e server.

Cybersicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza informatica, che è al centro del più ampio portafoglio di sicurezza, punterei a promuovere un’agenda di sicurezza informatica per l’intera società. Mi concentrerei sull’implementazione e l’applicazione delle nuove leggi sia per la sicurezza informatica delle entità critiche (NIS2) che per la sicurezza dei prodotti (Cyber ​​Resilience Act) in modo innovativo e favorevole alle aziende. Collaborerei con le autorità e l’industria per aumentare la maturità della sicurezza informatica e investirei nel rafforzamento delle capacità di rilevamento e risposta.

Domanda della Commissione Itre su Intelligenza artificiale, legge UE sullo sviluppo del cloud e dell’IA

Quali saranno i principi e gli obiettivi principali della proposta annunciata per un nuovo “Legge UE sullo sviluppo del cloud e dell’IA” e come intende la Commissione raggiungere questi obiettivi? In che modo la Commissione allineerà l’obiettivo strategico di promuovere l’innovazione e la competitività dell’IA con la necessità di garantire l’affidabilità e la sicurezza dell’IA a vantaggio di consumatori e aziende? Come intende promuovere l’applicazione armonizzata delle norme e degli standard digitali dell’UE nel mercato unico e a livello internazionale e garantire la leadership globale dell’UE nella governance digitale?

Risposte di Henna Virkkunen

Soltanto l’8% delle aziende Ue usa l’AI e appena il 33% il Cloud

Attualmente, solo l’8% delle aziende dell’UE utilizza l’IA, solo il 33% delle nostre aziende utilizza il cloud e la presenza dei data center in Europa è un terzo di quella degli Stati Uniti. Ciò comporta un enorme divario di produttività per l’UE, perché il nostro settore ha bisogno di potenza di calcolo per innovare, in particolare sull’IA. Una volta che i modelli di IA sono addestrati (mediante supercomputer), l’infrastruttura cloud convenzionale è fondamentale per adattarli a casi d’uso specifici.

Mercato Ue del Cloud dominato dagli hyperscaler

Tuttavia, il mercato europeo del cloud è dominato da una manciata di hyperscaler spesso situati all’estero, che sono anche attori chiave nel nascente mercato dell’IA, grazie alla loro infrastruttura massiccia e agli strumenti software di IA dominanti.

Preparerò un AI and Cloud Development Act sul modello dell’EU Chips Act

Per affrontare questa sfida industriale, se confermata, preparerò un AI and Cloud Development Act, basato su una valutazione dell’impatto su vasta scala che coinvolga tutte le parti interessate. Ciò dovrebbe far parte di una strategia più ampia. Insieme all’AI Factories Act, apporterebbe una potenza di calcolo tanto necessaria agli innovatori dell’IA in Europa. Gli altri componenti della strategia sarebbero la strategia Apply AI, per accelerare la trasformazione guidata dall’IA dei settori industriali europei e la fornitura di servizi pubblici; e il Digital Networks Act, per integrare in modo ottimale le soluzioni di connettività digitale all’avanguardia nell’ecosistema generale.

L’AI and Cloud Development Act dovrebbe, a mio avviso, dovrebbe replicare l’ambizione dell’EU Chips Act. Proprio come il Chips Act ha affrontato la R&I, gli investimenti nelle strutture di produzione in Europa e la sicurezza della fornitura di chip, l’AI and Cloud Development Act dovrebbe affrontare il problema di come sostenere un ecosistema dinamico di modelli di formazione AI e attrarre investimenti in infrastrutture informatiche e archiviazione dati in tutta Europa, che dovrebbero essere disponibili per ogni start-up, PMI e altro attore industriale.

Tema energetico centrale anche per l’AI e il Cloud

Il primo obiettivo dell’AI and Cloud Development Act sarebbe quello di promuovere lo sviluppo di architetture informatiche efficienti dal punto di vista energetico e soluzioni innovative per ridurre al minimo l’uso di risorse naturali. Le tecnologie sostenibili per cloud e data center sono una necessità per l’Europa e una potenziale fonte di vantaggio competitivo. Se confermata, promuoverò anche l’uso di modelli di formazione AI collaborativi che coinvolgano le principali parti interessate nei settori industriali strategici, soprattutto nella fase pre-competitiva. Molti altri attori europei dovrebbero entrare nel mercato.

In secondo luogo, l’atto dovrebbe dare priorità agli investimenti su larga scala in strutture cloud e AI che possono essere considerate “prime nel loro genere”, ad esempio per quanto riguarda la sostenibilità e le forme innovative di cloud computing come il telco-edge cloud. È importante anche vedere il cloud come un vero continuum infrastrutturale, in cui le infrastrutture cloud tradizionali centralizzate sono interconnesse con la nostra rete di supercomputer e integrate con nodi edge distribuiti e infrastrutture di telecomunicazione.

In terzo luogo, dobbiamo affrontare la sicurezza dell’approvvigionamento e la sicurezza informatica dei servizi cloud. Collettivamente, affidiamo gran parte dei nostri dati al cloud. Le applicazioni in esecuzione su infrastrutture cloud sono spesso un punto di accesso ai sistemi IT aziendali e ai dati. Ecco perché, se confermata, mi assicurerò che i servizi cloud offerti in Europa soddisfino un elevato livello di sicurezza informatica. I nostri cittadini e le nostre aziende dovrebbero potersi fidare che i loro dati siano al sicuro quando sono archiviati nel cloud.

