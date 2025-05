Commissione Ue aperta a modifiche mirate dell’AI Act

La Commissione Ue apre a possibili modifiche dell’AI Act nel quadro di un’imminente revisione generale della nuova legge. Lo scrive Politico, citando Kilian Gross, il responsabile dell’unità politica sull’IA della Commissione, che se da un lato ha escluso una riforma radicale delle norme, dall’altro ha tuttavia affermato che la semplificazione dell’attuazione è il primo obiettivo della Commissione. Ma “se questo non dovesse bastare, valuteremo anche se siano necessarie modifiche mirate”.

Questo avviene mentre l’UE sta rivedendo una serie di leggi nell’ambito di una spinta alla deregolamentazione volta a rafforzare l’economia dell’Unione e la sua competitività globale.

Alla domanda se la Commissione fosse disponibile a modificare la legge sull’IA, Gross ha risposto: “Il nostro primo obiettivo, ovviamente, sarà semplificare l’attuazione per capire cosa dobbiamo fare per renderla più facile per le aziende” e “comunque efficace”.

“Per il momento, posso dire che non prevediamo di riaprire radicalmente, ad esempio, la legge sull’IA”, ha aggiunto, ma che “se dovesse succedere qualcosa, sarebbe sicuramente mirato”.

Gross ha inoltre confermato che un nuovo codice di condotta per l’industria – un insieme di regole volontarie progettate per fornire protezioni per i modelli di IA più rischiosi – arriverà tra poche settimane. C’è da dire che la Commissione ha mancato la scadenza del 2 maggio per la presentazione delle norme. L’attesissimo codice sull’intelligenza artificiale di uso generale delineerà come provider come ChatGPT possano conformarsi agli obblighi dell’AI Act, che entreranno in vigore il 2 agosto per questi modelli.

L’AI Office pubblicherà il codice ben prima della scadenza di agosto, ha detto Gross, nonostante il mancato rispetto della scadenza di maggio a causa delle forti pressioni del governo statunitense.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz