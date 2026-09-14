Commercio elettronico e strategie digitali, Salerno ospita la dodicesima edizione di Ecommerce HUB

(Adnkronos) – Il settore del commercio elettronico e dell’economia digitale si ritrova venerdì 25 settembre 2026 presso il Grand Hotel Salerno per la dodicesima edizione di Ecommerce HUB, un appuntamento gratuito incentrato sull’aggiornamento professionale, le tecnologie di vendita e l’analisi dei processi di trasformazione aziendale. L’evento articola il proprio programma attraverso oltre cinquanta interventi tra workshop, analisi di casi studio e sessioni di approfondimento distribuite su quattro sale formative e uno spazio principale da seicento posti.

Tra i relatori figurano Davide Casaleggio, amministratore delegato di Casaleggio Associati, Dario Vignali, cofondatore di Marketers, e i rappresentanti di piattaforme internazionali quali TikTok e Shopify, riuniti per esaminare le dinamiche che stanno ridefinendo i modelli di vendita online. Il filo conduttore scelto per l’edizione 2026, identificato nella formula Make It Count, intende orientare l’attenzione delle aziende dalla semplice espansione quantitativa alla qualità strategica degli investimenti tecnologici, ponendo l’accento sulla misurazione dei risultati e sull’adozione di soluzioni capaci di generare un valore duraturo nel tempo.

Parallelamente all’attività didattica, l’area espositiva ospita fornitori di servizi e aziende specializzate nelle diverse componenti dell’ecosistema digitale, offrendo un punto di contatto diretto tra gli sviluppatori di strumenti operativi e i rappresentanti del tessuto imprenditoriale. La manifestazione segna inoltre la ripresa degli Eh!Wards, il premio destinato alle piattaforme di vendita online che si distinguono per qualità progettuale e risultati operativi; la selezione dei progetti viene effettuata attraverso audit tecnici condotti da esperti del settore su sei ambiti specifici, quali l’esperienza utente, le prestazioni, l’innovazione, l’accessibilità, la conformità normativa e la visione strategica.

I progetti finalisti vengono resi noti il 15 settembre, in vista della cerimonia di premiazione inserita nel programma della giornata. L’iniziativa avvale del supporto finanziario e operativo di Banca Sella e di Stancer, realtà fintech del Gruppo Iliad focalizzata sui sistemi di pagamento digitali. La partecipazione alla giornata richiede la registrazione obbligatoria sul canale ufficiale dell’evento che garantisce l’accesso alla struttura e all’applicazione dedicata per la consultazione del calendario dei lavori e la pianificazione dei percorsi formativi individuali.

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