Come usare l’AI in modo utile a scuola

L'uso dell'AI da parte degli insegnanti è sempre più diffuso, anche se molti non sanno esattamente come sfruttarlo al meglio. Il caso della Cheshire Academy, descritto dalla MIT Review mette in luce alcuni aspetti potenzialmente utili per professori e studenti.

La capillare diffusione dell’AI ha preso il mondo della scuola di sorpresa. Difficile capire come gestire uno strumento così dirompente, in grado di svolgere la maggior parte dei task scolastici nel giro di pochi secondi. Tanto più sapendo che tutti ce l’hanno a portata di mano nello smartphone.

Molte organizzazioni, da OpenAI all’UNESCO sono favorevoli all’utilizzo dei chatbot in classe, ma molti insegnanti non sanno bene come gestire il fenomeno.

Alla Cheshire Academy, per esempio, gli insegnanti sono stati addestrati sulle tecniche generali di utilizzo dell’AI e utilizzano l’AI generativo non soltanto per preparare le lezioni e i materiali da usare in classe, ma possono contare anche su un sistema di semafori che dice agli studenti quando possono usare l’AI per fare i compiti. Ne parla la rivista del MIT Review.

La case history della Cheshire Academy

La Cheshire Academy è una scuola privata in Connecticut con circa 400 studenti dalla nona classe alla dodicesima, vale a dire gli ultimi anni delle superiori.

La dirigenza non costringe gli insegnanti ad utilizzare l’AI, tuttavia il bibliotecario e il coordinatore tecnologico della scuola, George Aiello, fanno sapere che la “stragrande maggioranza” degli insegnanti la utilizza in qualche modo, dai cui chatbot generici come ChatGPT e Perplexity, nonché strumenti più specializzati come MagicSchool, una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale pensata specificamente per gli insegnanti.

La scuola ha deciso di formare gli insegnanti senza però prescrivere strumenti particolari, tenendo conto del fatto che l’AI può sempre sbagliare come dimostra il fiorire di allucinazioni di ogni tipo.

AI usato per preparare materiale didattico

Ora, gli insegnanti utilizzano spesso l’IA generativa per preparare il materiale didattico. Per il momento non è previsto l’uso dell’AI per correggere compiti e dare voti, per motivi tra le altre cose di privacy.

ChatGPT non è la prima tecnologia usata dagli studenti, in passato c’era già il traduttore di Google

C’è chi, invece, usa l’AI soltanto come integrazione per preparare il materiale didattico. Tanto più che l’uso di strumenti tecnologici da parte degli studenti non è una novità, basti pensare al traduttore di Google usato per le lingue straniere e per fare i compiti ben prima di ChatGPT.

Una insegnante di francese ha sviluppato un sistema per far riflettere gli studenti su come l’AI può e non può insegnare le competenze linguistiche. In un’attività, gli studenti lasciano che un modello linguistico su larga scala (LLM) modifichi i loro compiti. Poi, esaminano le modifiche e decidono quali sono corrette, e non lo sono certo tutte. In un’altra attività, chiede agli studenti di valutare anonimamente i compiti dei compagni, elaborati con l’aiuto dell’IA, annotando quali parti ritengono siano state modificate dall’IA.

Consiglio studentesco sull’AI

La Cheshire Academy sta sperimentando un programma in cui gli studenti creano contenuti multimediali e conducono discussioni sull’uso consapevole dell’AI. Questo programma, chiamato “Consiglio Studentesco sull’AI”, mira a spingere gli studenti a riflettere su come l’AI dovrebbe e non dovrebbe essere utilizzata a beneficio della comunità circostante.

L’intera accademia ha successivamente adottato tecniche simili a quelle introdotte dalla professoressa di francese e coordinatrice del programma IB (International Baccalaureate) Przybyla-Baum per far riflettere gli studenti sul proprio utilizzo dell’AI. I compiti sono ora etichettati come semafori: il verde indica che l’AI è pienamente consentita, mentre il rosso vieta qualsiasi utilizzo. Il giallo, invece, permette all’insegnante di autorizzare alcuni strumenti e di vietarne altri, ad esempio consentendo agli studenti di usare il correttore ortografico ma non di inviare messaggi a un chatbot.

Lo strumento

Mentre l’AI generativa si diffondeva, la Cheshire Academy ha presentato in anteprima MagicSchool, una piattaforma AI per insegnanti, al proprio personale.

MagicSchool può generare domande e compiti di ogni tipo, dai quiz alle schede di lavoro, per molte materie e livelli scolastici. Dispone di un generatore di rubriche di valutazione specializzato, che produce una tabella pronta all’uso che gli insegnanti possono utilizzare per valutare i compiti. Può anche creare presentazioni, piani di lezione e report amministrativi.

Tutto ciò avviene tramite un’unica piattaforma in cui gli insegnanti inseriscono istruzioni specifiche personalizzate per ogni attività. Ad esempio, per creare un compito, un insegnante può specificare il livello scolastico degli studenti, il numero di domande, le tipologie di domande (come a scelta multipla o a risposta breve) e altro ancora, e includere documenti a cui corredare le domande.

Come applicare questo concetto

Adattarsi al livello di preparazione degli studenti. Gli studenti saranno tentati di sperimentare l’AI, ed è impossibile controllare completamente l’utilizzo dell’IA nei compiti a casa. L’AI è molto brava ad automatizzare i compiti, ma ha difficoltà con la precisione e la voce. L’insegante non deve mai usare l’AI in modo “pigro” altrimenti anche gli studenti faranno lo stesso, con buona pace del pensiero critico.

L’AI è ottima per fare brainstorming di piani di lezione e set di problemi extra, ma occhio alle allucinazioni.

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