Autrice: Giovanna Profumo

Pubblicazione: 10 marzo 2023

Il cannetto editore

Pagine: 106

Collana: Adastra

ISBN: 9791280239617

“Mi siedo, apro il borsone che ho con me, sfilo i pattini a rotelle e li indosso. È da quando sono bambina che non li metto più. Ho valutato il fondo di questo camminamento: è liscio quasi come un’autostrada. Abbasso gli occhi per studiarlo meglio. È un vero peccato che su un fondo così perfetto si cammini soltanto. Una signora mi guarda diffidente mentre mi metto in piedi sulle mie rotelle, dritta e fiera come una campionessa olimpica. Nascondo il borsone con le scarpe dietro un condominio di loculi mentre la signora affretta il passo per prendere le distanze. Gentilmente mi faccio scivolare con amore sui pattini, così torno bambina: perché no, non ho dimenticato come si fa”.

Sinossi:

L’autrice racconta, attraverso la voce della bambina Nita, il tempo sospeso dell’infanzia. I bagni al mare, il rapporto con i genitori e i fratelli, le promesse disattese sono solo alcuni degli aspetti salienti di questo libro. A colpire è la descrizione del mondo e delle vicende familiari attraverso uno stile di scrittura intenso capace di rievocare il passato e dare voce a personaggi eclettici.

Giovanna Profumo (Genova, 1966), laureata in Storia presso l’Università degli Studi di Genova, ha fatto parte della redazione dell’Osservatorio Ligure sull’Informazione. Appassionata di letteratura e scrittura creativa, ha frequentato i corsi della scuola di Officina Letteraria di Genova. Come si fa è la sua prima opera narrativa.