Il Parlamento ha eletto il nuovo collegio dell’Autorità per la protezione dei dati personali, ma ancora non si sa chi di loro sarà il "Garante", ossia il presidente. Ecco le regole per eleggerlo.

Agostino Ghiglia, Pasquale Stanzione, Guido Scorza e Ginevra Cerrina Feroni sono i nuovi componenti, eletti ieri dal Parlamento, del collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

Ad oggi nessuno dei 4 è ancora il Garante privacy, così è definito comunemente il presidente dell’Autorità. Invece si legge, erroneamente, su alcuni giornali online che: “Alla presidenza del Garante Privacy va il candidato eletto più “anziano” fra i quattro componenti e quindi Pasquale Stanzione, classe 1945”.

Come viene eletto il Garante privacy

È l’articolo 3 del Regolamento n. 1/2000 sullorganizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali che disciplina l’elezione del Garante privacy, ossia il presidente dell’Autorità, ruolo che è stato ricoperto nell’ultimo mandato da Antonello Soro.

“Il presidente è eletto dai componenti a scrutinio segreto con il voto di almeno tre componenti.

Se tale maggioranza non è raggiunta dopo la terza votazione, è eletto presidente il componente che consegue il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età”.

Il ruolo del presidente dell’Autorità

Il futuro presidente:

rappresenterà l’Autorità

propone il Segretario Generale dell’Authority che viene eletto dai 4 componenti

convoca le riunioni del Garante, ne stabilisce lordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori;

promuove le liti e vi resiste relativamente agli atti di competenza propria o del collegio, ed ha il potere di conciliare e transigere;

coordina l’attività dei componenti nei rapporti con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali o di rilievo costituzionale, nell’attività di comunicazione pubblica, nonchè nelle relazioni con le autorità indipendenti e di vigilanza, con le pubbliche amministrazioni, con le autorità di controllo degli altri Paesi, con gli organi dell´Unione europea e del Consiglio dEuropa e con gli altri organismi internazionali.

Il segretario generale



Il segretario generale, che coordina l’attività dei dipartimenti e dei servizi e dei dirigenti, è nominato per la durata del mandato del collegio del Garante e rimane in carica per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo collegio. La nomina può essere rinnovata alla scadenza. Al momento il ruolo è ricoperto da Giuseppe Busia, che attende nelle prossime ore i nuovi 4 componenti nella sede dell’Autorità in piazza Venezia a Roma.

Dopo essersi insediati, i 4 componenti a scrutinio segreto eleggono il Garante privacy con il voto di almeno tre componenti.

Se tale maggioranza non è raggiunta dopo la terza votazione, è eletto presidente dell’Autorità il componente che consegue il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.