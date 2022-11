Come scrivere titoli efficaci. Tutto quello che c’è da sapere

I titoli, infatti, sono una parte cruciale del lavoro di uno scrittore. Il loro obiettivo è quello di catturare rapidamente l’attenzione del lettore, per questo la creazione del giusto titolo deve essere pensata per raggiungere tale obiettivo.

Sia che si tratti di un libro o un articolo, la prima cosa che le persone leggono sono i titoli.

Siamo abituati a pensare che il contenuto sia la parte più importante di uno scritto ma, la verità è che se tutte le informazioni che vogliamo diffondere sono anticipate da un titolo noioso o di difficile comprensione, nessuno le leggerà mai!

Mediamente il tempo a disposizione per riuscire a conquistare l’attenzione dei vostri lettori è di circa 5 secondi, perciò per creare un buon titolo è necessario che esso sia breve, diretto, coinvolgente e utile per chi lo legge.

Non ci sono scorciatoie facili per garantire il successo di un lavoro, ma si possono sicuramente trovare dei metodi in grado di facilitarne la creazione.

Tra i vari consigli da seguire per poter creare un titolo efficace troviamo:

Utilizzare i numeri, diverse ricerche hanno dimostrato come i titoli contenenti dei numeri abbiano un percentuale di clic molto più elevata rispetto ad altri;

Evitare l’uso di troppi superlativi poiché aumentano lo scetticismo dell’utente, il quale dubiterà che il contenuto sia veritiero e se ne disinteresserà ;

Essere chiari sull’utilità del contenuto. Bisogna togliere qualsiasi dubbio su quali saranno le conoscenze che il lettore otterrà leggendo il vostro articolo, proprio partendo dalle informazioni fornite dal titolo;

Scrivere tra le 8 e le 16 parole massimo. Come già accennato i titoli devono catturare il lettore rapidamente, altrimenti perdono di efficacia;

Utilizzare parole “negative”, cioè parole che scatenano shock e scalpore. Si è infatti notato come, i titoli che usino parole di questo tipo, ricevano generalmente molti clic;

Inserire sempre un sottotitolo, poiché questo ha lo scopo ultimo di approfondire e rendere più efficace ciò che viene introdotto precedentemente con il titolo.

Come potete vedere scrivere un titolo non è una semplice creazione di contenuto, ma molto di più. Bisogna tenere conto di tanti aspetti e non si deve mai sminuire la sua importanza.

Se il contenuto è considerato il cuore di uno scritto, il titolo è senza ombra di dubbio la sua anima.