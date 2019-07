Come scegliere i servizi di telefonia per le aziende? I 10 errori da non fare

Quali sono gli errori più comuni che commettono le aziende quando scelgono i servizi di telefonia mobile? Dai costi nascosti, alle rimodulazioni del contratto che cambiano, a sottoscrivere contratti di durata da 24 a 30 mesi con tutto illimitato.

Come evitare di cadere in uno di questi trappoloni? Ecco un decalogo (semi-serio) con i dieci errori più comuni che utenti e aziende commettono quando sottoscrivono un contratto per i servizi di telefonia.

spesso le aziende acquistano 300 SIM in una volta (grazie ad offerte convenienti) senza verificare la copertura e i servizi offerti dall’operatore invece non comprano 5 SIM di prova su cui verificare quanto è facile cambiare profilo, attivare offerte, decidere limiti di spesa per servizi extra soglia Non considerano che se la loro offerta personalizzata di telefonia mobile è composta di 35 fogli A4 stampati fronte-retro, con voci incomprensibili e tanti asterischi scritti piccoli piccoli, la loro fattura sarà almeno di 100 pagine (con ancora più asterischi, voci incomprensibili e costi nascosti) Non chiedono di vedere una fattura tipo di un cliente generico per contare le righe incomprensibili e gli asterischi pensano che terminali e offerta vadano scelti insieme, rischiando di sbagliare due cose invece di una (anzi 3 perché non valutano le penali da pagare per rimediare agli errori) accettano senza discutere le clausole della durata contrattuale, senza pensare che ogni clausola può essere discussa non fanno una chiamata di test al Servizio Clienti dell’operatore per verificare: da dove rispondono, in quanto tempo e se sono competenti non vanno a controllare i costi extra soglia (è lì che si nascondono le sorprese) non hanno tempo per fare i conti su ogni voce e verificare le unità di misura: 0,05 euro a MB non è molto più conveniente di 50 euro a GB! Un’offerta per l’estero a “soli 29,99 euro” che vale per 10 giorni è diversa da una che dura un mese (alla fine questi errori di valutazione pesano in fattura) non pensano a quanto vale per la loro azienda il tempo che perderanno: cercando campo; controllando fatture infinite e incomprensibili; aspettando di parlare con un operatore (digitando 1 se sei già cliente, 2 se sei interessato alla nuova offerta esclusiva valida solo per 2 giorni, 3 se il tuo nome è compreso tra “g” ed “m” ma ha meno di 8 lettere); a creare profili diversi per ruoli diversi: amministratore delegato, manager, agenti, reperibili.

Questo elenco nasce da una esperienza concreta maturata in un’azienda come Welcome Italia, operatore italiano di telecomunicazioni che si rivolge esclusivamente alle imprese, che grazie alle sue offerte fisso e mobile progettate per far risparmiare tempo alle aziende cerca di offrire la massima trasparenza ai propri clienti.

Perché non ci aiuti a individuare altri errori che consiglieresti di evitare a colleghi e amici? Potrebbe diventare un punto di partenza per un dibattito importante per la crescita delle aziende italiane.

Puoi scrivere a gabriele.dini@welcomeitalia.it