10 consigli utili da adottare non solo prima di partire ma anche quando si è in vacanza per proteggere al meglio i propri dispositivi.

Finalmente, dopo lockdown e chiusure locali a causa della pandemia, possiamo partire e goderci delle meritate ferie. Per godersi al meglio le proprie vacanze, occorre però mettere al sicuro smartphone, tablet, pc e i dati personali, in modo da non perdere l’accesso ai vari account o conti bancari. Qui di seguito alcuni consigli da adottare non solo prima di partire ma anche quando si è in vacanza.

Prima della partenza

Una volta deciso l’itinerario del viaggio, è bene dedicare del tempo a preparare i dispositivi che si porteranno in vacanza.

Aggiornare le password

Regola valida per tutti gli account online per proteggersi da qualsiasi potenziale attacco di “credential stuffing”. Scegliere password uniche e robuste, e abilitare l’autenticazione a più fattori (MFA) o a due fattori (2FA) dove è disponibile

2. Abilitare i codici di accesso e i PIN su tutti i dispositivi mobile

Una protezione in più per salvaguardare i dati nel caso in cui il dispositivo sia lasciato incustodito o venga smarrito

3. Installare gli aggiornamenti di sicurezza in sospeso

Gli aggiornamenti vanno eseguiti sul proprio smartphone, tablet o laptop in modo da avere i propri dispositivi in linea con gli ultimi aggiornamenti

4. Installare una soluzione di sicurezza in locale

Meglio con una protezione anti-malware per proteggersi da attacchi dannosi mentre si naviga sul web

5. Effettuare il backup dei dati

In caso di furto o violazione del dispositivo sarà più facile e veloce recuperare i propri dati

6. Installare una VPN su tutti i dispositivi

Una mossa per garantire che i propri dati siano al sicuro se ci si connette a una rete Wi-Fi pubblica, si fanno acquisti online o si accede al proprio conto bancario

7. Disabilitare la connettività automatica Bluetooth

Sul proprio smartphone per evitare che estranei si colleghino al dispositivo in spazi pubblici

In vacanza

8. Evitare di connettersi a reti Wi-Fi pubbliche gratuite

In modo particolare in ristoranti, aeroporti, bar o alberghi. Se necessario, scegliere reti protette da password e usare una VPN per evitare intrusioni

9. Resistere all’impulso di pubblicare sui social media le proprie attività e posizione.

Questo per evitare che chiunque possa introdursi in casa o possa usare le informazioni per truffare amici e familiari

10. Lasciare i dispositivi intelligenti in luoghi sicuri

Ad esempio come hard disk esterni, computer portatili e USB in una cassaforte in hotel per evitare perdite di dati e violazioni dei dispositivi mentre si è fuori.