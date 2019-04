Fondazione Cariplo intende sostenere le organizzazioni che hanno in proprietà o gestione luoghi della cultura e che intendono portare un’innovazione concreta e duratura nella propria attività culturale.

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

Fondazione Cariplo intende sostenere le organizzazioni che hanno in proprietà o gestione luoghi della cultura e che intendono portare un’innovazione concreta e duratura nella propria attività culturale.

Si intendono per “luoghi della cultura” gli spazi aperti al pubblico destinati alla fruizione e/o produzione culturale come musei, archivi, biblioteche, aree archeologiche, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, centri per arti e attività culturali.

Ai sensi di questo bando non sono considerati luoghi della cultura scuole e università

Si intende per “innovazione culturale” l’introduzione di attività/servizi in grado di cambiare in maniera rilevante e duratura le modalità di fare e vivere la cultura.

Soggetti beneficiari

Organizzazioni di natura pubblica o privata nonprofit che:

abbiano come principale finalità la gestione di attività e/o beni culturali; dimostrino di essere proprietari o gestori del luogo della cultura o della rete di luoghi della cultura oggetto d’intervento. Nel caso di soggetti gestori è necessario allegare i documenti che disciplinano gli accordi con i proprietari relativamente a tempi, prerogative e condizioni economiche della gestione; abbiano svolto, almeno nell’ultimo anno, attività di promozione culturale e/o di valorizzazione dei luoghi oggetto d’intervento; abbiano al proprio interno, legata con un contratto stabile (non necessariamente a tempo indeterminato ma con carattere continuativo), almeno una risorsa di personale dedicata alla gestione delle attività dei luoghi della cultura.

Progetti ammissibili

Per essere ammessi alla valutazione di merito i progetti dovranno rispettare i seguenti requisiti formali:

interventi su luoghi della cultura situati nel territorio di riferimento di Fondazione Cariplo;

durata delle attività compresa tra 18 e 24 mesi;

previsione di avvio delle attività in data non precedente a quella di presentazione del progetto;

formulazione di una richiesta complessiva di contributo non superiore al 70% dei costi totali e comunque non superiore a 300.000 euro;

presenza di eventuali investimenti ammortizzabili (adeguamenti strutturali e /o acquisto di arredi, allestimenti, attrezzature informatiche) complessivamente non superiori al 20% dei costi totali del progetto;

per i partner, nel caso di progetti in partenariato, rispondenza ai requisiti di ammissibilità comuni a tutti i bandi di Fondazione Cariplo.

Entità e forma dell’agevolazione

Il budget complessivo del presente bando ammonta a 3.000.000 euro.

Scadenza

La domanda dovrà essere inviata entro il 30 settembre 2019, debitamente compilata in tutte le sue parti.