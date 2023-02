Come ottenere sconti sulla bolletta luce e gas?

Chi ha diritto al bonus sociale riceve uno sconto in bolletta differenziato in base al numero di persone che compongono il nucleo familiare e, nel caso della bolletta del gas, anche dal tipo di utenza che si utilizza e alla zona climatica di residenza.

Riuscire a risparmiare sulla bolletta luce e gas è un desiderio condiviso, specialmente in questo periodo di aumento delle tariffe e di incertezze economiche. Attraverso il confronto delle offerte proposte dai fornitori dell’elettricità e del gas e raccogliendo informazioni sulle misure di sostegno per le famiglie a basso reddito è possibile ottenere un notevole risparmio e riuscire a consumare elettricità e gas ai prezzi più concorrenziali del mercato.

Ecco in dettaglio quali strategie si possono adottare per tagliare i costi della bolletta e per riuscire a ottenere degli sconti.

Bonus sociale luce e gas: come funziona e chi ne ha diritto

Il bonus sociale luce e gas è senza dubbio lo strumento più potente a disposizione delle famiglie che vogliono risparmiare sulle bollette. Per il 2023 il bonus sociale può essere richiesto dalle famiglie a basso reddito o che si trovano in uno stato di disagio fisico.

In particolare, per avere diritto a ottenere lo sconto in bolletta riconosciuto dal bonus sociale 2023 è necessario avere un ISEE fino a 15.000 euro o fino a 20.000 euro se si tratta di una famiglia con almeno 4 figli a carico oppure percepire il reddito o la pensione di cittadinanza.

Hanno diritto al bonus per disagio fisico, invece, i nuclei familiari nei quali sono presenti persone malate che hanno bisogno di apparecchiature elettromedicali collegate costantemente alla rete elettrica. In questo caso il bonus viene riconosciuto a prescindere dalla propria condizione economica.

Chi ha diritto al bonus sociale riceve uno sconto in bolletta differenziato in base al numero di persone che compongono il nucleo familiare e, nel caso della bolletta del gas, anche dal tipo di utenza che si utilizza e alla zona climatica di residenza. Il bonus per disagio economico è automatico (basta aver richiesto l’ISEE) mentre quello per disagio fisico deve essere richiesto, presentando domanda al Comune di residenza o ad un CAF.

Sconti sulla bolletta luce e gas e promozioni offerti dagli operatori

Se non si ha diritto al bonus sociale luce e gas ciò non vuol dire che non si possano ottenere sconti sulla bolletta. Osservando regolarmente le offerte dei fornitori di elettricità e gas metano, ad esempio, è possibile verificare se ci sono offerte legate alla sottoscrizione di una precisa tariffa o se ci sono sconti riservati a chi procede con una nuova attivazione o decide di cambiare fornitore.

Non è raro che le aziende che forniscono energia elettrica e gas cerchino di attirare nuovi utenti proponendo sconti. A volte si tratta di uno sconto una tantum accreditato nella prima bolletta, mentre a volte consiste nell’azzeramento del sovrapprezzo rispetto alle tariffe all’ingrosso dell’energia elettrica (il PUN) o del gas (il PSV).

Sconti sulle tariffe dual fuel

Per riuscire a risparmiare sulle bollette può essere una buona idea prendere in considerazione le offerte combinate luce e gas. In questo caso si avrà un solo fornitore per entrambe le utenze e, di conseguenza, un’unica bolletta.

Attivare un’offerta di tipo dual fuel permette di velocizzare e rendere più economiche anche le operazioni di attivazione e di disattivazione delle utenze, che dovranno essere richieste solo una volta, senza distinzione tra il servizio elettrico e quello del gas.

Spesso le tariffe che riuniscono i consumi di luce e gas hanno prezzi più competitivi rispetto alle offerte solo luce o solo gas. Ciò è dovuto al fatto che il fornitore, sommando i consumi, può fornire sconti proporzionali al volume di energia e di gas consumati dal cliente.

Per massimizzare il risparmio è consigliabile verificare le condizioni economiche proposte dai fornitori. C’è chi mette a disposizione offerte dual fuel con tariffa della luce monoraria e chi permette di sottoscrivere una tariffa bioraria, ad esempio. A volte i fornitori possono offrire contratti con tariffa bloccata per un certo periodo di tempo, come 12 o 24 mesi.

Leggendo in dettaglio le condizioni offerte dai vari fornitori e confrontando tra loro le proposte che sono più in linea con i propri consumi stimati è possibile individuare la tariffa più conveniente, cioè quella che garantisce il maggior risparmio. Per rendere questa operazione più veloce ed efficace è possibile usare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas: basta indicare una stima del proprio consumo annuo (il dato è indicato in bolletta) per avere una selezione delle migliori offerte del momento.