Come lo Spazio è diventato il mercato più trendy

Mentre Starlink e personaggi famosi come Katy Perry catturano l'attenzione del pubblico, le aziende stanno costruendo senza clamore infrastrutture per operazioni commerciali sostenibili nello spazio.

La prossima corsa all’oro tecnologica è senza dubbio la space economy. Si tratta di un business che ha raggiunto i 613 miliardi di dollari a livello globale nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 1,8 trilioni di dollari entro un decennio. La valutazione di SpaceX è ora di 400 miliardi di dollari, il che la rende l’azienda privata più preziosa al mondo. La Florida ha assistito a 100 lanci di razzi quest’anno, con 200 previsti per il prossimo anno. La commercializzazione dello spazio è arrivata e tutti, dalla Silicon Valley a Shanghai, vogliono farne parte. Un’analisi di Quartz dà i numeri di questo trend inarrestabile.

Il primo MBA sullo Spazio

“I primi triliardari saranno coloro che hanno investito nello spazio e ne trarranno beneficio”, dice Greg Autry, rettore associato per la commercializzazione dello spazio presso l’Università della Florida Centrale e autore di “Red Moon Rising”. La sua università lancerà il primo programma MBA in ambito spaziale negli Stati Uniti il ​​prossimo anno, a dimostrazione del fatto che lo spazio ha bisogno di competenze aziendali tanto quanto di ingegneria missilistica e quindi un Master ad hoc ci sta tutto.

La trasformazione deriva da ingenti investimenti privati ​​e da tecnologie avanzate, secondo Autry, con le aziende che realizzano sistemi sviluppati dal governo molto più efficaci ed economici di prima. Ciò che un tempo richiedeva ingenti budget del Congresso ora attrae capitali di rischio e venture capital.

Oltre i satelliti e le esibizioni delle celebrità

La maggior parte delle persone conosce i satelliti Starlink e forse ha letto sui giornali la foto di Katy Perry che bacia il suolo dopo un breve viaggio ai confini dello spazio. Ma mentre il pubblico si concentra su questi traguardi sensazionalistici, le aziende stanno silenziosamente costruendo senza troppi clamori infrastrutture per operazioni commerciali durature sopra la Terra. Blue Origin, società di Jeff Bezos, ha dimostrato la maturazione del settore all’inizio di questo mese, quando il suo razzo New Glenn ha lanciato con successo la missione ESCAPADE Mars della NASA e ha fatto atterrare il suo primo stadio su una navetta di recupero. In precedenza, soltanto SpaceX aveva raggiunto il recupero orbitale tramite razzo. I prezzi di lancio sono crollati da decine di migliaia di dollari al chilogrammo a meno di 3mila dollari sul Falcon 9 di SpaceX.

Blue Origin fa concorrenza a Space X

Ora che Blue Origin è entrata a far parte del club dei razzi riutilizzabili, la conseguente guerra dei prezzi potrebbe finalmente rendere lo spazio accessibile a più aziende. I beneficiari immediati sono gli operatori satellitari che utilizzano le immagini per tracciare gli incendi boschivi in ​​tempo reale, ottimizzare le rese delle colture e valutare i danni causati da calamità naturali per le richieste di risarcimento assicurativo. Le aziende agricole monitorano già l’umidità del suolo in interi continenti, mentre i servizi di emergenza individuano gli incendi prima che si propaghino. Questi servizi hanno già clienti paganti e, con il calo dei costi di lancio, ci si aspetta che centinaia di altre aziende si uniscano a loro in orbita.

Data center nello Spazio prossimo step

Queste prossime aziende potrebbero essere operanti nel settore dell’informatica. I dirigenti del settore tecnologico discutono sempre più di data center spaziali alimentati da energia solare costante e raffreddati dal vuoto dello spazio. Elon Musk sostiene che i satelliti potrebbero generare 100 gigawatt all’anno entro cinque anni per alimentare queste centrali orbitali di calcolo. Sebbene ambiziose, i rapidi progressi nelle capacità di lancio rendono tali proposte meno fantasiose di quanto sarebbero sembrate anche di recente.

Medicina in microgravità

La frontiera più promettente potrebbe essere la realizzazione nello spazio di prodotti che non possono essere realizzati sulla Terra. Il programma In Space Production Applications della NASA ha investito oltre 60 milioni di dollari per dimostrare queste capacità, con le aziende farmaceutiche che hanno scoperto che la microgravità cambia radicalmente il modo in cui le proteine ​​cristallizzano e il comportamento delle cellule.

Le proteine ​​sono notoriamente difficili da cristallizzare sulla Terra, ma senza gravità, le molecole si muovono più lentamente e la temperatura può essere controllata meglio, producendo risultati superiori. Questo ha implicazioni concrete: Merck ha creato una nuova formulazione del suo farmaco antitumorale Keytruda basata su inaspettate formazioni cristalline scoperte in microgravità, con test sull’uomo attesi a breve.

Approcci nuovi alla medicina e ai farmaci

Oltre alla cristallizzazione dei farmaci, la microgravità consente approcci completamente nuovi alla medicina. Le cellule tumorali crescono dieci volte più velocemente nello spazio, accelerando drasticamente i tempi di sperimentazione dei farmaci. Secondo Autry, le possibilità future includono la sostituzione di organi che potrebbero essere coltivati ​​senza bisogno di farmaci immunosoppressori e nuovi approcci alle terapie anti-invecchiamento.

Queste applicazioni sono ancora lontane, ma le aziende farmaceutiche stanno costruendo una vera e propria pipeline per la ricerca e lo sviluppo di altri candidati spaziali.

La vera corsa allo Spazio

Gli Stati Uniti non sono soli in questa corsa. La Cina sta perseguendo le stesse opportunità, ma a una velocità e una portata senza precedenti. Il Paese ha già riportato campioni dal lato nascosto della Luna, prevede di far atterrare astronauti entro il 2030 e mira a costruire una base lunare completamente operativa con un reattore nucleare entro il 2035. La sua flotta di satelliti è esplosa da meno di 100 a oltre 1.000 in un decennio. Ha completato la propria stazione spaziale proprio mentre la Stazione Spaziale Internazionale si prepara al pensionamento.

La Cina ha investito 2,86 miliardi di dollari in iniziative spaziali commerciali lo scorso anno.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz