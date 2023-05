Come l’inventore del metaverso vede il futuro della sua creatura?

Il romanzo Snow Crash di Neal Stephenson uscito nel 1992 alla base del metaverso come lo conosciamo oggi. Il ruolo centrale del Gaming come fonte di ispirazione per la nuova realtà virtuale.

Il World Economic Forum, Accenture e il Microsoft Global Collaboration Village hanno recentemente ospitato Neal Stephenson, per condividere il suo pensiero sul metaverso. E’ stato Stephenson per primo a coniare il termine ‘metaverso’ in un suo romanzo di fantascienza del 1992, diventando così una figura chiave per lo sviluppo e la diffusione della tecnologia.

L’idea nasce nel 1992 con il romanzo Snow Crash

Tutto è nato con il romanzo di fantascienza in cui Neal Stephenson ha previsto (e ispirato) diverse innovazioni: dalla criptovaluta ad Alexa. Il suo romanzo rivoluzionario del 1992 Snow Crash descriveva un futuro distopico di città-stato corporative, in cui una sottoclasse di hacker si nasconde dalla realtà in un mondo virtuale noto come Metaverso. Molti dei concetti del libro, inclusi avatar, occhiali per realtà virtuale, giochi online multigiocatore di massa e virus informatici distruttivi, fanno ora parte della nostra esperienza quotidiana.

Dal 1999 al 2006, Stephenson è stato uno dei primi dipendenti dell’impresa missilistica di Jeff Bezos, Blue Origin, per unirsi poi a Magic Leap, una start-up di realtà virtuale che ha raccolto quasi 4 miliardi di dollari. Ha negato di essere Satoshi Nakamoto, lo pseudonimo creatore di Bitcoin. Ma sarà vero?

L’anno scorso, Stephenson e il pioniere delle criptovalute Peter Vessenes hanno co-fondato Lamina1, una società che utilizza la tecnologia blockchain per costruire un metaverso “aperto ed espansivo” lungo le linee che l’autore aveva previsto 30 anni prima.

Il ruolo antesignano del gaming

L’industria del gaming è alla base degli sviluppi futuri, secondo Stephenson. In primo luogo, perché tutti i player di giochi multiplayer, che oggi come oggi vanno per la maggiore, sono già abituati a muoversi in spazi digitali tridimensionali, che sono alla base di qualunque metaverso.

Nella sessione, Stephenson ha discusso dell’impatto che il metaverso può avere sulla società e di ciò che deve accadere per vedere la sua adozione significativa. Nel suo lavoro fondamentale, Snow Crash, il protagonista di Neal Stephenson si ritrova in una rete intricata nel metaverso che coinvolge hacker, mafia e virus informatici.

Snow Crash ha reso popolari i termini “metaverso” e “avatar”, ed è ancora visto come una delle principali ispirazioni nei circoli tecnologici della Silicon Valley. Mentre l’ingresso del personaggio di Hiro nel metaverso in Snow Crash era fantascienza nei primi anni ’90, quando Stephenson pubblicò il romanzo con grande successo di critica, oggi questo universo è realtà.

In una recente discussione, nell’ambito del Global Collaboration Village, il World Economic Forum ha ospitato Neal Stephenson per ascoltare le sue prospettive sul potenziale di interazione in questo mezzo virtuale immersivo.

Un metaverso aperto e collaborativo

All’inizio della conversazione, Stephenson si è affrettato a sottolineare l’importanza di coltivare un approccio aperto e collaborativo allo sviluppo del metaverso.

“Possiamo e dovremmo adottare un approccio aperto e responsabile per sviluppare il metaverso. Ecco una tecnologia, come tante altre incredibili innovazioni degli ultimi decenni nello spazio Internet, che può davvero arricchire miliardi di vite e connettere individui da tutto il mondo”.

Sebbene abbia affermato di assumere generalmente una posizione ottimistica sul potenziale della tecnologia, sottolinea sempre che per raggiungere il suo pieno potenziale e un’adozione diffusa, gli sforzi devono essere ben ponderati.

“Imprenditori, innovatori e aziende che sono disposti a spendere tempo e denaro nel metaverso devono riflettere davvero a lungo su come e perché milioni di persone saranno disposte a farne parte. Sono titubante nel dire che le persone lo faranno semplicemente unisciti al metaverso per il gusto di farlo: le persone di solito cercano di attenersi a cose nuove perché sono divertenti o essenziali”.