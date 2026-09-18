Come l’Intelligenza Artificiale sta cambiando i Servizi in Italia

Dall’analisi di grandi quantità di dati all’OSINT, dalle immagini satellitari alla costruzione di scenari: le fonti pubbliche mostrano un progressivo ingresso dell’IA nel Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica. Ma il quadro disponibile impone una distinzione rigorosa tra ciò che è documentato e ciò che, per ragioni operative, rimane riservato.

L’Intelligenza Artificiale è entrata nell’orizzonte dell’intelligence italiana non soltanto come nuova tecnologia da sorvegliare, ma anche come strumento destinato a modificare il modo in cui le informazioni vengono raccolte, organizzate e analizzate.

Il fenomeno riguarda il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, disciplinato dalla legge n. 124 del 2007, comprende il Presidente del Consiglio, il CISR, l’Autorità delegata ove istituita, il DIS, l’AISE e l’AISI, rispettivamente competenti per la dimensione esterna e interna delle attività di intelligence.

La prima cautela è però essenziale

Non esistono, per ovvie ragioni, informazioni di pubblico dominio sufficientemente dettagliate per descrivere quali specifici modelli di IA siano utilizzati da AISE o AISI, quali piattaforme tecnologiche siano operative, quali fornitori siano coinvolti o in quali singole operazioni l’intelligenza artificiale venga impiegata.

Attribuire ai Servizi italiani sistemi o capacità operative non pubblicamente confermati significherebbe quindi trasformare una ricostruzione OSINT in inutile speculazione. È invece possibile individuare, con una certa precisione, le direttrici d’impiego rese pubbliche dal Comparto stesso.

Dalla massa dei dati alla conoscenza

Il punto di partenza è il problema che accomuna ormai tutte le agenzie di intelligence contemporanee: l’eccesso, più che la scarsità, di informazione. Social network, siti web, immagini satellitari, sensori, documenti digitali e basi dati producono quantità di dati incompatibili con una lavorazione esclusivamente manuale.

Su questo terreno il Sistema di Informazione italiano si è espresso in modo esplicito. In un documento istituzionale dedicato all’IA, l’Intelligence osserva che l’apprendimento automatico permette di analizzare “volumi rilevanti di dati” provenienti da fonti aperte o riservate, individuando pattern di interesse intelligence in immagini satellitari, dati web e dati provenienti da sensori.

È probabilmente questa l’indicazione pubblica più chiara sulle applicazioni che il Comparto considera rilevanti per la propria attività. Il significato operativo è rilevante. Sul piano funzionale, capacità di questo tipo possono tradursi in attività di selezione, correlazione e classificazione di grandi moli informative, consentendo all’analista di concentrarsi sulle anomalie e sui collegamenti realmente rilevanti.

Nel trattamento di immagini satellitari, ad esempio, l’apprendimento automatico può agevolare la ricerca di ricorrenze o variazioni all’interno di grandi raccolte di immagini; nel dominio digitale può contribuire all’elaborazione di contenuti web e di altre informazioni disponibili online. Questa è una descrizione delle categorie d’impiego riconosciute ufficialmente dal Sistema di Informazione, non la conferma di singole piattaforme operative.

L’IA generativa entra anche nell’analisi

Nel 2026 si è registrato un passaggio ulteriore e pubblicamente verificabile. La Relazione Annuale sulla Politica dell’Informazione per la Sicurezza, riferita alle attività del 2025, è stata infatti arricchita da casi di studio elaborati mediante tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Il dato è stato dichiarato direttamente dal Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica.

Si tratta di un elemento significativo perché mostra che la GenAI non viene più considerata esclusivamente un fenomeno tecnologico esterno da analizzare: è documentato almeno l’impiego di tecnologie di IA generativa nell’elaborazione di alcuni casi di studio confluiti in un prodotto analitico pubblico del Sistema.

Ciò non sta a intendere che un modello generativo abbia sostituito l’analista intelligence o formulato autonomamente valutazioni destinate al decisore politico. Le fonti pubbliche non autorizzano una simile conclusione. Il messaggio istituzionale appare coerente con un’impostazione che mantiene centrale il ruolo umano, senza che le fonti pubbliche consentano di ricostruirne le concrete procedure operative. Non a caso, il messaggio scelto dal Comparto per il calendario istituzionale 2026 è stato particolarmente esplicito: “La tecnologia corre. L’uomo la guida”.

Osint: il terreno più visibile

Il settore nel quale l’integrazione tra IA e Intelligence emerge con maggiore chiarezza dalle fonti aperte è l’Open Source Intelligence (OSINT). Il DIS collabora con enti universitari nell’ambito di percorsi formativi dedicati proprio all’attività di analisi OSINT, ricerca digitale e tecnologie AI. Si tratta di proposte formative volte a un utilizzo “efficiente e sicuro” degli strumenti di intelligenza artificiale nel ciclo OSINT, a una maggiore comprensione degli insegnamenti dedicati all’IA per l’OSINT, alla Generative AI e alle tecniche avanzate di ricerca da fonti aperte assistite dall’intelligenza artificiale.

Rimanendo in ambito formativo universitario, il DIS ha assunto il ruolo di ente patrocinante di Master in tecnologie, modelli e applicazioni dell’Intelligenza Artificiale, finalizzati alla formazione di competenze avanzate in questo specifico settore. Il rapporto con università e ricerca appare quindi parte di una strategia più ampia di costruzione del capitale umano necessario alla trasformazione digitale dell’Intelligence. Si tratta quindi di un’indicazione importante poiché rende visibile il modello verso cui si sta orientando la formazione: non un analista sostituito dall’algoritmo, ma un professionista capace di combinare conoscenza intelligence, ricerca digitale e strumenti automatici per raccogliere e interpretare enormi quantità di informazioni.

Lo stesso orientamento compare nelle politiche di reclutamento del personale. Nella campagna avviata nel 2026 il Sistema di Informazione ha ricercato, tra l’altro, specialisti di High Performance Computing in grado di lavorare su cluster destinati anche a progetti di IA e di integrare soluzioni di intelligenza artificiale nei workflow di ricerca.

Per i profili OSINT sono state richieste competenze nell’automazione dello scraping, gestione di API, social-media monitoring e analisi di contenuti testuali, multimediali e geolocalizzabili. È opportuno leggere questi annunci per ciò che sono: rappresentano fabbisogni professionali dichiarati, non una fotografia completa delle capacità già operative. Tuttavia indicano con notevole chiarezza la direzione tecnologica del Comparto.

L’IA come strumento dell’avversario

Esiste poi l’altro lato della questione. L’intelligence deve utilizzare l’IA, ma al contempo deve svolgere attività di intelligence sull’IA. Il documento del Sistema di Informazione dedicato alla materia identifica esplicitamente due aree di rischio già prioritarie per le Agenzie: la minaccia cibernetica e la disinformazione. La capacità dei modelli generativi di produrre testi, immagini, audio e video artificiali rende più economica e scalabile la produzione di contenuti manipolati e deepfake.

Per i Servizi questo significa affrontare un ambiente informativo nel quale verificare autenticità, attribuzione e provenienza dei contenuti diventa progressivamente più complesso. L’IA modifica quindi contemporaneamente la raccolta e la controanalisi: aiuta a filtrare i dati, ma permette anche agli attori ostili di produrne artificialmente in quantità senza precedenti. La questione riguarda direttamente la sicurezza nazionale perché manipolazione informativa, interferenze, campagne di influenza e operazioni cyber possono agire sotto la soglia del conflitto tradizionale, mirando alla percezione dell’opinione pubblica, alla fiducia nelle istituzioni e ai processi decisionali.

È significativo che il Comparto abbia dedicato crescente attenzione proprio al dominio cognitivo e alla disinformazione nel quadro delle minacce contemporanee. Il problema non riguarda soltanto ciò che l’IA è capace di trovare, ma anche l’affidabilità della catena che conduce dal dato alla valutazione. Qualità e provenienza delle informazioni, protezione dei modelli e dei dataset, possibilità di manipolazione degli input e verificabilità degli output diventano quindi aspetti essenziali. Nel dominio intelligence tali questioni acquistano un peso particolare, ma le fonti pubbliche non consentono di ricostruire le specifiche misure adottate dagli Organismi italiani.

Sicurezza nazionale e controllo umano

L’impiego dell’intelligenza artificiale nell’Intelligence presenta anche una particolarità normativa. L’AI Act europeo (articolo 2, paragrafo 3) stabilisce espressamente che i sistemi utilizzati esclusivamente per finalità militari, di difesa o di sicurezza nazionale non rientrano nel proprio ambito di applicazione, poiché la sicurezza nazionale rimane competenza degli Stati membri.

Tuttavia, il regolamento chiarisce anche che sistemi destinati o utilizzati contemporaneamente per finalità non escluse possono ricadere nel suo campo di applicazione. Ciò non equivale a una zona priva di regole. L’attività dell’Intelligence italiana continua a essere disciplinata dall’ordinamento nazionale, a partire dalla legge 6 n. 124 del 2007, essendo sottoposta ai meccanismi istituzionali di responsabilità e controllo, incluso quello parlamentare esercitato dal COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.

L’esclusione dall’AI Act non sottrae le attività di intelligence alla cornice giuridica nazionale e ai relativi meccanismi di responsabilità e controllo, di cui la legge n. 124 del 2007 costituisce l’architrave. La vera questione strategica diventa quindi come utilizzare sistemi capaci di accelerare enormemente l’analisi senza trasformare probabilità algoritmiche in certezze informative.

Un modello può trovare correlazioni che un essere umano impiegherebbe settimane a rilevare; non possiede però, per questo solo fatto, conoscenza del contesto, capacità di valutare intenzioni politiche o responsabilità istituzionale. È su questo confine che sembra collocarsi, almeno per quanto pubblicamente documentabile, l’attuale percorso italiano: IA come moltiplicatore della capacità dell’analista, non come sostituto del giudizio intelligence. Non sappiamo – e le fonti aperte non consentono correttamente di affermarlo – quanto profonda sia già l’integrazione dell’IA nei sistemi riservati di AISE e AISI. Sappiamo però che il Comparto ne riconosce ufficialmente l’utilità nell’analisi di dati provenienti anche da fonti riservate, ha già impiegato IA generativa in prodotti analitici pubblici, sta formando specialisti nell’OSINT assistita dall’IA e ricerca professionalità capaci di integrare queste tecnologie nei propri workflow. Per un’organizzazione il cui prodotto fondamentale resta la conoscenza, il cambiamento è strutturale: l’intelligenza artificiale non elimina il mestiere dell’Intelligence. Sta cambiando gli strumenti con cui quel mestiere viene esercitato.

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