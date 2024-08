Prima di fare questo giro del mondo, ricordiamo che Camera dei deputati ha selezionato 2 progetti di AI che aiuteranno i parlamentari a scrivere le leggi più un altro progetto che prevede la creazione di un chatbot nei siti della Camera per fornire risposte agli utenti.

Drafting legislativo

Negli Stati Uniti, la Camera dei rappresentanti utilizza uno strumento di IA basato su tecnologia NLP (elaborazione del linguaggio naturale) per automatizzare il processo di analisi delle differenze tra progetti di legge, emendamenti e leggi in vigore, interpretando le citazioni delle disposizioni descritte nei progetti di legge, al fine di recuperare tali disposizioni ed eseguire le istruzioni emendative. Lo strumento opera attualmente con un livello di accuratezza del 90%, con un feedback umano che migliorerà progressivamente.

Gestione di dati e informazioni a supporto dei parlamentari

Il Parlamento europeo ha adottato diversi strumenti che adoperano l’IA per potenziare l’efficienza e l’efficacia, tra cui chatbot che automatizzano i processi in vari settori, contribuendo a fornire risposte rapide ed efficienti alle interrogazioni. Inoltre, il Parlamento europeo utilizza un sistema automatizzato capace di riassumere testi e un editor per fornire brevi sunti, agevolando la comprensione di documenti complessi.

Il Parlamento austriaco, ad esempio, utilizza EULE Media Monitor/360°Topic-Monitoring, soluzione basata su intelligenza artificiale, sviluppata con l’obiettivo di fornire un supporto ai parlamentari per rimanere aggiornati. EULE, infatti, attraverso l’accesso a una piattaforma web, consente ai parlamentari di poter disporre di informazioni accurate e affidabili per esercitare nel migliore dei modi la propria funzione, risparmiando tempo e risorse.

L’obiettivo ultimo è garantire che essi possano accedere, nel momento opportuno, a dati e notizie rilevanti.

In India è stato realizzato il sistema Digital Sansad. Si tratta di uno strumento per membri del Parlamento, funzionari e cittadini, con una vasta gamma di funzionalità avanzate. Tra queste, di particolare rilievo sono la visualizzazione di risorse parlamentari, l’accesso a dibattiti nonché a gallerie multimediali. La tecnica di trascrizione basata sull’IA semplifica la documentazione e agevola il recupero di informazioni, contribuendo a una maggiore efficienza nelle operazioni parlamentari. La app agisce anche come ponte tra cittadini e rappresentanti, favorendo il dialogo aperto attraverso la funzione Constituency Connect.

A Singapore è stata realizzata Pair, una piattaforma sicura che consente di sfruttare le potenzialità dell’IA generativa senza compromettere la sicurezza di dati confidenziali. Il sistema opera come un chatbot, personalizzato per gli uffici, consentendo di migliorare l’affidabilità e la pertinenza delle risposte attraverso l’uso della documentazione ufficiale.

Rapporti con i cittadini

La Camera dei deputati brasiliana, ad esempio, utilizza la piattaforma di analisi intelligente Ulysses, un tool basato sull’intelligenza artificiale, che sfrutta l’apprendimento automatico per esaminare volumi considerevoli di documenti e dati.

In particolare, il sistema ha la capacità di classificare nuovi documenti e di etichettarli in modo più efficiente all’interno del portale web pubblico della Camera brasiliana consentendo, quindi, una migliore consultazione ai cittadini.

Dal 2018, i cittadini hanno la possibilità di votare e commentare (in forma anonima) specifici disegni di legge. I dati così raccolti vengono poi vagliati e utilizzati da Ulysses. La gestione dei commenti ricevuti, che possono arrivare fino a 30.000 per un singolo disegno di legge, rappresenta una sfida per i membri del Parlamento. Ulysses affronta questo problema applicando un algoritmo di apprendimento automatico ai commenti, basato sull’elaborazione del linguaggio naturale. Il sistema esegue un’analisi di tutti i commenti, focalizzandosi sugli aspetti positivi e negativi di una proposta legislativa.

Miglioramento della qualità e dell’accuratezza dei resoconti sia scritti che in video

Il Parlamento estone utilizza HANS, un sistema basato su intelligenza artificiale, che è concepito per ottimizzare, attraverso l’impiego del riconoscimento vocale, l’efficienza e l’accuratezza nella trascrizione delle sessioni parlamentari.

Il sistema è stato progettato con la capacità di integrarsi in modo sinergico con tutti gli strumenti esistenti. Ciò consente un fluido scambio di informazioni con il sistema di gestione documenti, la ricezione di dati dal sistema elettronico di voto plenario e la trasmissione di informazioni alla piattaforma online.

In Giappone la Camera dei rappresentanti, dal canto suo, utilizza il sistema di Automatic Speech Recognition (ASR), che trascrive direttamente i discorsi parlamentari tenuti sia nelle sedute plenarie che nelle riunioni delle commissioni. La performance dell’ASR raggiunge un elevatissimo livello di accuratezza, superiore al 90%. Utilizzando l’ASR è stato sviluppato un sistema di recupero video su internet per creare dati temporali corrispondenti ai verbali delle riunioni parlamentari e ai video in diretta. La tecnologia utilizzata ha consentito lo sviluppo di un sistema integrato di riconoscimento vocale e analisi di informazioni audiovisive basato su una speciale interfaccia che con- sente la selezione automatica dei punti salienti dei dibattiti parlamentari.

La Camera dei rappresentanti dei Paesi Bassi ha implementato il sistema basato sull’intelligenza artificiale Speech2Write, una soluzione istituzionale volta a convertire discorsi in testo e a traslitterare verbalmente le informazioni acquisite in rapporti scritti. Questo sistema, adoperato durante le sedute parlamentari, è caratterizzato da tecnologie di riconoscimento vocale automatico e funzionalità di editing automatizzato, che consentono la rimozione di parole superflue, correzioni grammaticali e proposte redazionali.

La app Digital Sansad è un avanzato strumento di trasmissione delle sessioni parlamentari utilizzato dal Parlamento indiano che, sfruttando l’IA, è capace di trascrivere in tempo reale le discussioni all’ordine del giorno. Tale tecnologia garantisce il riconoscimento automatico del parlato, fornendo registrazioni accurate senza la necessità di coinvolgimento umano.

Il già citato sistema Ulysses utilizzato in Brasile prevede inoltre la possibilità di indicizzare trasmissioni live e video registrati per identificare gli speaker, trascrivendo contestualmente gli interventi.

Anche nel Bahrain sono state implementate diverse tecnologie basate sull’IA, tra cui la trascrizione vocale per le relazioni parlamentari, la sottotitolazione in tempo reale di video online in streaming e un chatbot per la ricerca di documenti.

