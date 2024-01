Mark Zuckerberg è considerato più un uomo d’affari spietato che un grande innovatore tecnologico. E questo è un suo grande cruccio. Ma è un fatto che altre personalità del mondo del Tech come Bill Gates e Elon Musk siano considerate dei veri innovatori, mentre Zuckerberg non è certo alla loro altezza. Ed è per questo, si legge in un’analisi di Bloomberg, che lo sforzo a livello di immagine del fondatore di Meta è quello di accreditarsi come un “costruttore” di tecnologie.

Caccia all’innovazione

Fra queste c’è sicuramente l’intelligenza artificiale, alla quale Zuckerberg ha iniziato a dare grande attenzione nel 2013, con la creazione di un team dedicato al suo sviluppo, assumendo Yann LeCun, un computer scientist di primo piano, uno dei padrini dell’intelligenza artificiale. Da allora, però, Zuckerberg non si è dedicato troppo da vicino all’AI, preferendo impegnarsi di più su altre tecnologie come il direct, il video streaming e le criptovalute. Questo prima di innamorarsi follemente del metaverso, un mondo digitale che a detta di Zuckerberg potrebbe rivoluzionare il modo in cui le persone interagiscono online.

E così Zuckerberg ci ha talmente creduto da legare Meta a questa vision a tal punto da cambiare il nome dell’azienda in Meta Platforms nel 2021.

Allo stato attuale, quella scommessa sembra un colossale fallimento. Meta ha perso circa 50 miliardi di dollari in questo sforzo, e non è chiaro se abbia centrato qualcosa che le persone normali vorranno mai usare.

20°anniversario a febbraio

Ciò pone l’azienda in una posizione delicata poiché a febbraio ricorre il suo 20° anniversario. Il suo core business sui social media è ancora enorme e redditizio, ma i suoi giorni di crescita esponenziale sono finiti. Alcuni dipendenti si lamentano della difficoltà di innovare in un’azienda così grande: la burocrazia opprimente di Meta ha portato alla partenza di diversi lavoratori di talento.

Molti ex dipendenti considerano il metaverso una scommessa sbagliata, al posto della quale oggi Zuckerberg ha posto come priorità l’intelligenza artificiale, che all’interno di Meta è gestita da un gruppop di ricerca ad hoc denominato FAIR (Fundamental Artificial Intelligence Research).

Una fucina di innovazione, il FAIR, che all’inizio concentrava l’interessa sull’AI in funzione del metaverso.

Dal 2022 maggior interesse per l’AI

Ma dopo il lancio nel 2022 di ChatGPT, il social network ha iniziato a concentrarsi di più sull’AI generativa.

“Il successo di Meta nello sviluppo dell’AI generativa e di modelli aperti, come Llama – già scaricato più di cento milioni di volte – parla da sé”, sostiene un portavoce di Meta interpellato da Bloomberg.

Meta è di gran punga la più grande Internet company americana gestita dal suo fondatore e Mark Zuckerberg è molto presente in ogni ambito dell’innovazione. Ne sanno qualcosa le persone che lavorano nella Reality Labs division, responsabile di creare il metaverso, con Zuckerberg che ha passato ore e ore sul design degli avatar su Facebook e Instagram.

Di pari passo con lo sforzo per lo sviluppo del metaverso, i principali prodotti social stavano rallentando in termini di crescita degli utenti e dei ricavi, mentre TikTok stava crescendo in popolarità; l’economia era debole; e il mercato della pubblicità digitale stava soffrendo, in parte a causa di un cambiamento nella politica di Apple Inc. che rendeva più difficile guadagnare con gli annunci personalizzati sugli iPhone. Meta ha visto i suoi ricavi annuali diminuire nel 2022 per la prima volta come società per azioni e le sue azioni sono scese del 65%, la peggiore performance annuale di sempre.

Costretta a tagliare

A novembre, Meta, che come molte grandi aziende tecnologiche aveva aumentato significativamente il proprio numero di dipendenti durante la pandemia, ha annunciato che avrebbe tagliato 11mila posti di lavoro, ovvero circa il 13% della sua forza lavoro. Per alcuni si è trattato di una misura necessaria, ma per altri l’impegno finanziario nel metaverso, che per almeno un altro decennio non avrebbe garantito introiti, era eccessivo.

Pochi mesi dopo i tagli in Meta, OpenAI ha lanciato ChatGPT, scatenando una vera e propria mania dell’intelligenza artificiale.

Le startup specializzate in AI hanno raccolto miliardi di dollari, mentre le aziende collaterali all’intelligenza artificiale come Nvidia, che produce i chip che alimentano ChatGPT, hanno visto le loro azioni raggiungere massimi storici. Microsoft, che aveva fatto ingenti investimenti in OpenAI, sembrava improvvisamente molto più avanti.

Interesse per il metaverso scemato

A questo punto l’interesse del pubblico per il metaverso si era in gran parte dissipato, e la frenesia per l’intelligenza artificiale faceva sembrare l’impegno di Zuckerberg verso la realtà virtuale fuori dalla realtà. Ma dietro le quinte, la divisione AI di Meta, che aveva lavorato per lo più in isolamento, aveva fatto progressi significativi.

FAIR, che aveva assunto ricercatori da tutto il mondo, era visto come un vero rivale di OpenAI o DeepMind di Google. Gli sforzi di Meta nel campo dell’intelligenza artificiale hanno incluso importanti scoperte, come la creazione di PyTorch, un software popolare che gli sviluppatori utilizzano per creare app di intelligenza artificiale, e il rilascio di un bot che ha giocato al gioco di strategia Diplomacy abbastanza bene da classificarsi nel 10% dei migliori giocatori umani. Si stava avvicinando il rilascio pubblico di Llama, il concorrente open source di Meta ai grandi modelli linguistici di OpenAI.

Servono prodotti tangibili basati sull’AI

Ciò che Meta non aveva sviluppato erano prodotti di consumo chiaramente alimentati dall’intelligenza artificiale. Invece, ha utilizzato principalmente l’intelligenza artificiale per classificare e consigliare contenuti per gli utenti di Facebook e Instagram e per aiutare gli inserzionisti a indovinare su quali annunci i consumatori avrebbero cliccato.

Il potenziale di tali sforzi a beneficio delle attività principali di Meta era reale. Ma senza nulla di tangibile con cui i consumatori potessero interagire, Meta non riusciva a entrare nell’immaginario collettivo come un player di primo piano nell’AI. Questa mancanza di legami forti con l’AI si è vista plasticamente quando la Casa Bianca ha invitato le principali aziende di intelligenza artificiale di consumo a incontrare il presidente Joe Biden nel maggio 2023 per una discussione sul futuro della tecnologia, la lista degli invitati includeva i CEO di OpenAI, Google, Microsoft e Anthropic, una startup con meno di 200 dipendenti. Ma non Zuckerberg.

Gruppo di lavoro separato

Dopo lo smacco del mancato invito alla Casa Bianca, Zuckerberg ha creato un gruppo separato di prodotti di intelligenza artificiale generativa, trasferendo 60 dipendenti dal gruppo FAIR. Meta ha anche cambiato gli ordini di marcia di FAIR dalla ricerca e sperimentazione interna ai prodotti reali e ha iniziato a esercitare maggiore pressione sui suoi team affinché realizzassero rapidamente i prodotti.

Il team Responsible AI, che lavora su questioni come la privacy e l’equità, è passato dalle questioni etiche aperte sull’intelligenza artificiale all’assicurarsi che i prodotti soddisfacessero la conformità di base prima del rilascio. I team dovevano spedire i prodotti nel giro di pochi mesi, rievocando i giorni di Meta in cui “muoviti velocemente e rompi le cose”.

Forte concorrenza interna

La costante ridefinizione delle priorità da parte di Zuckerberg infastidisce i dipendenti da anni, perché si ritrovano a competere per le risorse e a lottare per lavorare sui suoi progetti che lo appassionano.

Il morale di Reality Labs in particolare è crollato. Le persone che si sono affrettate per entrare nel progetto che avrebbe dovuto definire il futuro di Meta sono costernate nello scoprire che non sono più la squadra preferita di Zuckerberg. Persino i membri del team di Instagram Threads, che godevano dello status di favorito quando l’introduzione del prodotto nel luglio 2023 fu un successo immediato e Zuckerberg era dell’umore giusto per combattere Elon Musk, si sono recentemente sentiti trascurati.

Zuckerberg non può contare nemmeno su uno spirito di corpo sostenuto all’interno dei gruppi AI. Quando spostò la priorità di FAIR dalla pubblicazione di documenti al lavoro sui prodotti, diversi membri di alto profilo se ne andarono, compresi i dipendenti che lavoravano su Llama. Ora i ricercatori si sentono in competizione con il gruppo dell’intelligenza artificiale generativa per le risorse informatiche. Poiché la concorrenza per i talenti dell’intelligenza artificiale è così brutale, l’azienda corre il rischio costante di perdere ricercatori a favore di un numero qualsiasi di società tecnologiche quotate in borsa o startup emergenti.

Nel corso del 2023, Meta ha rilasciato una serie di funzionalità di intelligenza artificiale che sperava potessero piacere agli utenti medi di Internet. Alla conferenza Connect di settembre, ha rilasciato una funzionalità che trasforma messaggi di testo come “pizza che gioca a basket” in immagini animate che possono essere utilizzate nelle chat di Facebook e Instagram. Ha inoltre introdotto una serie di chatbot AI, ciascuno con la propria personalità e avatar di celebrità. Uno di loro, un “dibattitore sportivo spiritoso”, somigliava proprio a Tom Brady. Un altro era un clone di Kendall Jenner, Meta descritto come un “compagno No-BS, cavalca o muori”.

Chatbot famosi

Quando Zuckerberg ha presentato i chatbot durante la conferenza Meta’s Connect, ha descritto un futuro in cui le persone avrebbero interagito nel metaverso con amici che indossavano occhiali per la realtà aumentata. In tali incontri, alcune persone si troverebbero nello stesso luogo fisico, altre si presenterebbero come avatar digitali e l’intero gruppo interagirebbe con “un gruppo di IA, incarnate come ologrammi che ti aiutano a portare a termine le cose”. Zuckerberg trasudava entusiasmo per questa idea che però non ha scaldato gli animi.

C’è stato in vece molto entusiasmo per Llama, che Meta ha iniziato a condividere nel 2023 come software open source, il che significa che gli sviluppatori esterni potevano accedere al codice sottostante e modificarlo per i propri scopi. L’open source, che ha una lunga storia nel campo della tecnologia, è stato fondamentale per lo sviluppo di software onnipresenti, come il sistema operativo Android di Google. Ma i principali concorrenti dell’IA come OpenAI e Google hanno evitato questo approccio per la loro intelligenza artificiale. Alcune persone del settore affermano che sarebbe pericoloso condividere apertamente strumenti così potenti; ci sono anche evidenti vantaggi commerciali nel tenere la tecnologia chiusa ai rivali.

Modello open source

Meta, al contrario, è rimasta fedele all’open source. Ha dedicato anni a contribuire a progetti open source relativi all’hardware dei data center. Ha sviluppato PyTorch per essere aperto a tutti e alla fine lo ha realizzato per essere supervisionato dalla Linux Foundation senza scopo di lucro.

Fornire accesso gratuito ai suoi grandi modelli linguistici, che richiedono enormi quantità di potenza di calcolo, è stato un modo per Meta di stringere legami più stretti con aziende e sviluppatori più piccoli aiutandoli a costruire strumenti di intelligenza artificiale. C’era anche un potenziale vantaggio per i modelli di intelligenza artificiale di Meta, che potrebbero essere sviluppati più velocemente come software open source rispetto a se l’azienda utilizzasse solo i propri ricercatori. E potrebbe minare concorrenti come OpenAI, Google e Microsoft, che stavano cercando di far pagare strumenti simili. “È stata una mossa molto intelligente per Meta rendere open source i propri modelli, perché in un certo senso erano in ritardo sul gioco”, dice Rishi Jaluria, analista di RBC Capital Markets.

A differenza di Microsoft, OpenAI e Google, Meta non ha bisogno di vendere i suoi strumenti di intelligenza artificiale in cambio di denaro. Invece, l’azienda trae maggiori vantaggi dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale.