Come la blockchain sta cambiando la comunicazione delle aziende

Venuta alla ribalta con le criptovalute, la blockchain sta iniziando a trovare campi di applicazione tra i più disparati dell’economia globale.

Oltre alle varie tematiche che l’hanno resa famosa come la decentralizzazione, l’immutabilità dei dati e la trasparenza di essi, si dimostra una tecnologia dai diversi impieghi. Queste caratteristiche sono state rese note da settori relativi a Fintech, banche e criptovalute ma, ad oggi, si presta anche in altri come l’Agrifood, in cui l’Italia sta sviluppando diversi progetti.

Non solo i grandi Brand si stanno avvicinando a questa tecnologia, ma esistono casi di piccole o medie imprese che hanno sviluppato una blockchain nella loro filiera ai fini di tracciare il prodotto e verificarne la trasparenza dei processi. Un esempio è il progetto R.O.U.G.E (Red Orange Upgrading Green Economy) il cui obiettivo, grazie alla blockchain, è quello di garantire l’autenticità e l’integrità delle arance rosse di Sicilia in Italia e all’estero.

I benefici e vantaggi apportati dalla blockchain, poi, non sono solo a livello tecnologico e produttivo, ma anche a livello comunicativo. Un’impresa che si avvale della blockchain già di per sé comunica uno status di azienda all’avanguardia, interessata ai nuovi cambiamenti tecnologici e al passo con i tempi. Inoltre, grazie alle nuove opportunità rese possibili dalla blockchain, si creano nuovi scenari che vanno a costruire vantaggi per la comunicazione aziendale.

Con questa tecnologia è possibile certificare diverse operazioni, come ad esempio la tracciabilità del prodotto in ogni sua fase, fornendo ai consumatori la garanzia sulla veridicità delle informazioni comunicate e riuscendo così a creare una “storia” dietro ogni singola unità di prodotto. In termini di comunicazione questo si traduce in una certificazione capillare di ogni fase che ha contribuito alla creazione del prodotto acquistato dal consumatore. L’obiettivo di creare un rapporto di fiducia con il cliente viene facilitato dalla blockchain, poiché si basa appunto su una tecnologia impossibile da manomettere.

Di fatto casi di contraffazione della merce, etichettature errate nelle confezioni, merce non conforme non potranno più esistere. Il cliente avrà modo di conoscere la storia del prodotto che ha comprato, sia esso una scatola di pasta, un lampadario, oppure una singola capsula di caffè.

Diverse aziende hanno appreso che l’implementazione di questa tecnologia potrà garantire un vantaggio sui competitor nell’accaparrarsi la fiducia dei consumatori. Barilla nel 2019, Lavazza e molti altri player del settore dell’agrifood hanno già creato delle blockchain per la tracciabilità della filiera dei propri prodotti.

Lavazza fornisce un esempio recente con il lancio della miscela di caffè denominata “la Reserva de Tierra Cuba”. Questo è il suo primo prodotto tracciato grazie alla blockchain, che consente ai consumatori di seguire il viaggio del caffè da Cuba sino alla propria tazzina scansionando un semplice QR Code. Le aziende per rimanere competitive dovranno adattarsi a questa nuova tecnologia e svilupparla nelle loro filiere. Questo perché l’attenzione dei clienti si è spostata verso la tracciabilità del prodotto e la garanzia di qualità. In tutto questo la blockchain, grazie alla sua natura e predisposizione tecnologica diventerà un pilastro per le imprese.

Tra le diverse opportunità a livello di comunicazione con il consumatore, la blockchain offre alle aziende un modo per poter comunicare la storia di un prodotto partendo dalla materia prima fino al prodotto finito. Tutto ciò si traduce in un’opportunità per le aziende di raccontare la storia del proprio prodotto in modo avvincente, riuscendo a catturare l’attenzione dei propri clienti e ad attirarne di nuovi.

La storia che si racconta attraverso la blockchain ha un vantaggio fondamentale: è vera. Non si può contraffare, non si può inventare ma si può solo raccontare nel modo in cui è avvenuta. Questo fornisce al consumatore la possibilità di conoscere la vera storia delle origini del prodotto che andrà ad acquistare. Sarà poi compito dei vari reparti di marketing delle aziende far conoscere al cliente questa storia rendendola accessibile, accattivante e coinvolgente. Il tutto supportato da una tecnologia che ha tra i suoi cardini l’immutabilità. I consumatori sapranno che quel determinato prodotto è davvero stato creato nel modo in cui viene descritto.

L’enorme mole di dati e la veridicità delle informazioni contenute nella blockchain fanno da garante per il consumatore, al quale viene dato il potere di scegliere il prodotto che desidera sfruttando delle informazioni alle quali non aveva mai avuto accesso prima d’ora e che al giorno d’oggi si rivelano di importanza fondamentale. Soprattutto per la Generazione Z, la più idealista degli ultimi decenni e la più coinvolta in battaglie etiche come quella per l’ambientalismo, la blockchain risulta essere uno strumento di comunicazione tra i più efficaci proprio perché riesce a fornire quelle informazioni che questa generazione di consumatori desidera.

Grazie alla creatività e all’impegno di aziende e professionisti capaci di individuare nei bisogni dei clienti una domanda a cui la blockchain potrà dare risposta, i campi di applicazione di questa tecnologia si andranno a definire negli anni a venire. Sarà poi compito di agenzie e professionisti saper comunicare efficacemente quali sono i vantaggi che quella determinata blockchain può apportare al prodotto. La blockchain diverrà sempre più un tassello chiave per le aziende sia dal punto di vista sia tecnologico che comunicativo. Grazie alle sue caratteristiche e alla sua tecnologia rivoluzionaria si avrà modo di scoprire i reali “dietro le quinte” dei nostri brand preferiti, riuscendo a creare un legame di fiducia sempre più stretto e basato su dati e informazioni veritiere.

Sarà allora fondamentale avere in azienda figure professionali formate sui vari aspetti della blockchain e del suo utilizzo e per questo scuole specializzate come Blockchain School diverranno parte integrante di un processo di sviluppo a 360 gradi, andando a esaminare attraverso corsi mirati tutte le dinamiche e le possibilità future per trovare lavoro e sfruttare questo ambito emergente.