Come Innovare in Europa? Lo abbiamo sempre saputo fare. Ecco cosa manca

L’Innovazione è un punto dolente del sistema europeo, così dicono. Ce lo ha ricordato di recente anche il Presidente Draghi con il suo report per la Commissione.



Innovare, dal latino In Novus, letteralmente “fare nuovo”. E come si fa?



Noi europei lo sappiamo. Il numero e le qualità delle innovazioni che abbiamo portato al mondo in ogni epoca, secolo, decennio, supera di gran lunga il contributo di ogni altro continente. Ora perché siamo in difficoltà?



👉 Ricordate “fare nuovo”. Le parole sono importanti.



Anzitutto per “fare nuovo”, bisogna “conoscere”. Bisogna conoscere ciò che c’è, come funziona, quali limiti e quali possibilità abbia, quali i problemi che restano da risolvere.



👉 Cum noscere, da Gnosis. Una delle parole più dense di significato nel nostro vocabolario. Conoscere significa “comprendere il significato profondo”.



Per Conoscere bisogna poter Studiare, potersi applicare, poter fare dei tentativi e dei ragionamenti. Confrontarsi senza preclusioni.



👉 Studiare, da Studere. “Aspirare a qualcosa”.



Questa lingua l’abbiamo inventata noi, gli europei. Forse non serviva alcun report per approfondire il tema.



🎯 Per Innovare, bisogna Conoscere. Per Conoscere bisogna Studiare.



Nel nostro continente è sempre più difficile Studiare. Gli studiosi antichi erano al soldo della corte. Più sono stati patrocinati da Mecenati. Poi inventammo le Università, ambienti per Studiare.



Negli ultimi 20 anni però qualcosa ha smesso di funzionare. Non si tratta di un problema di fondi, l’atomica Fermi la disegnò su una lavagna. Abbiamo un problema di Mindset, semplicemente si studia molto meno. Le persone “studiano” per prepararsi a svolgere un lavoro specifico. Le aziende sono oppresse da impellenze e vicissitudini che lasciano poco margine alla R di R&D. Gli investitori sono spesso alla ricerca di una semplice alternativa al BOT di Stato. Gli Stati sono presi dalla pressione di tagli e recupero di fondi. In questa spirale non si Innova, ma al limite si cerca di ottimizzare l’esistente, si punta a piccoli progressi, un grappolo di citazioni, qualche conferenza o consulenza a pagamento.



Qualcuno però deve prendere coraggio, tentare di cambiare queste dinamiche, ragionare da un altro punto di vista.



Ricordiamoci, siamo Europei. Non ci è mai mancata la capacità di fare Innovazione, dobbiamo solo riprendere le buone abitudini. Abbiamo 6mila anni di cultura, superato le pesti, sconfitto armate che ci sovrastavano in numero e capacità sulla carta, portato o contribuito a qualsiasi invenzione abbia fatto fare un balzo in avanti all’Umanità.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz