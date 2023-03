Come implementare ed eseguire applicazioni cloud native

Aruba managed Hybrid cloud

La piattaforma pensata per implementare ed eseguire applicazioni cloud native

Aruba Enterprise e Red Hat, aziende leader nella progettazione di soluzioni e infrastrutture cloud e nello sviluppo di applicativi open source, hanno unito le proprie forze per offrire alle imprese un pacchetto completo composto da data center, infrastrutture cloud, soluzioni gestite e piattaforme software.

Aruba Managed Hybrid Cloud powered by Red Hat OpenShift è una piattaforma Kubernetes di tipo enterprise concepita per una strategia hybrid cloud open source nell’ambiente sicuro e completamente gestito di Aruba Enterprise.



Una piattaforma applicativa pronta all’uso con runtime, strumenti per sviluppatori, CI/CD e monitoraggio integrati, per implementare ed eseguire applicazioni cloud native e gestire facilmente i deployment di cloud ibrido, multicloud ed edge in perfetta aderenza con le normative europee.

