Come il 5G ha deluso le aspettative un po’ di tutti

Il 5G ad oggi non ha mantenuto le promesse. Operatori, sul fronte della monetizzazione, e consumatori, su quello dei nuovi servizi, restano ancora in attesa di una performance davvero migliorativa rispetto al 4G.

Auto senza conducente, frigoriferi che parlano con il tostapane, realtà immersive mozza fiato, esperienze di gaming mai provate: il 5G doveva consentire tutto questo, e gli operatori erano pronti a offrirlo in pacchetti.

Ma la realtà non è così brillante. La rete che prometteva di essere “non soltanto un’altra G” secondo un adagio pubblicitario assai diffuso (di Ericsson) ha lasciato molti clienti con il dubbio su cosa stanno pagando.

Tuttavia, il 5G è stato ancora una volta il tema centrale dell’incontro annuale dell’industria della telefonia, il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona.

Gli organizzatori dell’evento hanno proclamato che il 5G stava “sbloccando un valore non sfruttato per tutti i giocatori dell’intero ecosistema” e “ridefinendo il modo in cui il mondo si connette”.

5G, resta difficile monetizzare

Il punto di vista degli operatori, oggi, è sintetizzato al MWC: a fronte dei massicci investimenti di rete di quasi 600 miliardi di euro in Europa nell’ultimo decennio, resta molto difficile monetizzare. E i consumatori si aspettano di pagare sempre di meno e ottenere di più.

Le reti non sono le uniche che potrebbero rimpiangere la loro grande scommessa. Basti pensare agli 8.5oo licenziamenti appena annunciati da Ericsson. Secondo gli analisti di Omdia, il 5G è stato una delusione per gli operatori e per i consumatori e non è riuscito a suscitare l’entusiasmo necessario nel mondo dell’industria.

Il fantasma del 4G

il 5G non è mai stato realmente una proposta per i consumatori. E’ sempre stato più appropriato per le imprese e gli usi industriali, aggiunge Omdia.

Ma era difficile immaginare che le aziende di telecomunicazioni si lasciassero convincere a investire miliardi solo per migliorare la connettività nelle fabbriche e nei porti o per aiutare a sviluppare servizi medici ad alta tecnologia.

Invece, hanno avvolto il 5G nel tipo di marketing che dipinge tutto, anche piccoli miglioramenti, come innovazioni che cambiano il mondo.

Eppure, anche ora i vantaggi del 5G rimangono in gran parte poco chiari per gli utenti medi di smartphone.

Migliaia di consumatori statunitensi hanno dichiarato a un sondaggio dello scorso anno di essere entusiasti della prospettiva del 5G. Ma quando sono stati pressati non avevano idea di quali sarebbero stati i vantaggi.

La maggior parte dei servizi elencati che erano già disponibili con il 4G.

Questo riassume due dei principali problemi con il 5G: il 4G è abbastanza buono per la maggior parte delle persone e il gergo del 5G è spesso difficile da verificare nella realtà.