Come gli analytics possono migliorare i ricavi di un ristorante

In un ristorante, i dati fondamentali vengono generati ogni volta che si effettua un ordine e che si procede al pagamento. Questi dati aiutano i ristoranti a creare la risposta perfetta per i consumatori.

I dati hanno trasformato praticamente tutto nelle nostre vite. Consapevoli o meno che ne siamo, i dati hanno trasformato quasi tutte le decisioni che prendiamo.

A livello individuale, questo è spesso abbastanza semplice. La tua decisione di intraprendere un percorso specifico per andare al lavoro o la mia scelta di ordinare nel mio ristorante preferito si basa su una serie di prove che abbiamo fatto. Naturalmente, queste decisioni sono di conseguenza basse. Per decisioni più critiche, sfruttare le informazioni esistenti è fondamentale e poiché i dati sono stati archiviati, aggregati e analizzati più facilmente, siamo diventati più bravi a utilizzarli.

Il POS per tracciare

Per i ristoranti e altre attività di ospitalità, la capacità di tenere traccia delle informazioni relative a ogni punto di contatto della tua attività dovrebbe essere prontamente disponibile attraverso il tuo sistema POS. I dati chiave vengono generati ogni volta che viene effettuato un ordine e viene effettuato il pagamento. Sebbene queste metriche individuali siano utili anche da sole, possono illuminare efficacemente i punti di forza, i punti deboli e le opportunità della tua azienda quando vengono raccolti e analizzati.

Ma dove andiamo da qui? I dati esistono, ma in che modo specifico puoi utilizzare questi dati per contribuire a informare le tue decisioni operative?

I dati dei clienti

Al ristorante, il cliente dovrebbe essere sempre la priorità. Ancora una volta questa sembra un’affermazione ovvia, ma entriamo nel dettaglio. La novità è che ogni cliente che entra nel tuo ristorante fornisce una traccia di dati che puoi utilizzare per migliorare le loro visite future e, nel complesso, aumentare le entrate della tua attività. Ciò può includere il monitoraggio delle voci di menu ordinate dai clienti, quando nel giorno in cui visitano il ristorante o in quale giorno della settimana, quanto spendono e chi portano.

Con queste informazioni, puoi personalizzare i tuoi menu e il marketing per attrarre meglio i tuoi clienti target di alto valore. Ad esempio, se i dati mostrano che un particolare tipo di offerta è molto popolare tra una fascia demografica specifica che sai anche avere un’alta probabilità di ordinare articoli ad alto profitto quando cenano con te, puoi evidenziare quell’articolo nelle tue attività di marketing o con il tuo staff nei concorsi di vendita o sugli stessi menu stampati.

Offrendo piatti e promozioni molto specifici per le preferenze dei tuoi clienti, i ristoranti possono 1) aumentare la soddisfazione dei clienti e incentivare le visite ripetute e 2) contribuire ad aumentare i loro ricavi e, cosa più importante, i profitti allineando i desideri dei clienti con i loro articoli ad alto profitto.

Dati dei dipendenti

In quanto primo punto di contatto con i tuoi clienti, i dipendenti sono una delle risorse più importanti per identificare gli insight che possono migliorare la tua attività. E mentre il feedback dei tuoi dipendenti è il primo passo, i dati acquisiti relativi al lavoro dei tuoi dipendenti possono cambiare le regole del gioco.

I proprietari di ristoranti possono utilizzare i dati dei dipendenti per incrementare le vendite analizzandone attenzione e produttività. Stiamo parlando di qualcosa di più del semplice non tenere traccia delle ore di lavoro o delle entrate. Ad esempio, supponiamo che i dati mostrino che i dipendenti che ricevono una formazione più completa sul menu e sulle specialità del tuo ristorante tendano ad avere numeri di vendita più elevati. In tal caso, puoi scegliere di investire in una formazione più ampia per tutti i dipendenti per aumentare le vendite complessive.

Profilare gli ospiti in diversi orari della giornata

Un ristoratore può anche iniziare a pensare al profilo degli ospiti che ospita in diversi momenti della giornata o della settimana e adattare il programma di lavoro per assicurarsi di avere il personale giusto che lavora nei turni giusti.

Un altro esempio: Tony è bravissimo a vendere agli ospiti bottiglie di vino di alta qualità, ma non è altrettanto bravo a vendere il piatto speciale del giorno. D’altra parte, Susan è l’opposto, brava a vendere lo speciale e persino a garantire che gli ospiti prendano qualche contorno extra in più. Usiamo dati e approfondimenti per abbinare i turni di Susan al turno dell’ora di pranzo per massimizzare le entrate del cibo e Tony la sera e nei fine settimana, per massimizzare le vendite di vino.

Per riassumere, i dati di vendita specifici dei dipendenti possono aiutarti a determinare come massimizzare le entrate dai tuoi clienti chiave. Alcuni camerieri potrebbero offrire una migliore esperienza del cliente a gruppi aziendali o famiglie più grandi rispetto ad altri. L’identificazione oggettiva di questi schemi ti consente di organizzare la tua programmazione, l’assegnazione dei tavoli e il ristorante in modo più accurato.

Dati di inventario

Infine, parliamo del tuo prodotto. La maggior parte dei ristoranti dispone di un sistema per gestire le ordinazioni, assicurando che ogni settimana ci siano all’incirca abbastanza materie prime per soddisfare la domanda. Ma il monitoraggio attivo dei dati di inventario e magazzino può assicurarti di prendere decisioni intelligenti in merito agli ordini, capitalizzare le opportunità di promozione, ridurre gli sprechi e, in ultima analisi, risparmiare denaro per la tua azienda.

Esistono alcuni modi consolidati per l’utilizzo efficace delle informazioni sui dati per gestire l’inventario in modo vantaggioso.

Analizzando i dati di inventario, puoi identificare quali articoli sono più popolari e assicurarti di avere sempre abbastanza articoli in magazzino. Ciò può eliminare la carenza di articoli popolari, che rischiano di trasformarsi in opportunità di vendita e clienti delusi.

Questo processo può essere adattato anche alle mutevoli esigenze della tua azienda. Potrebbe essere necessario modificare le tue abitudini di ordinazione in base alla fluttuazione della domanda in determinati giorni della settimana o ai cambiamenti stagionali nelle preferenze dei clienti che incidono sulle voci di menu più popolari. Con i tuoi dati di inventario e vendite a portata di mano, queste informazioni possono diventare fondamentali per la tua strategia di ordinazione.

Conoscere i prodotti più popolari nell’arco della giornata

E per quanto sia importante conoscere i tuoi articoli e ingredienti più popolari, sapere quali sono i tuoi prodotti che girano meno rapidamente può essere altrettanto utile. Identificando questi articoli a rotazione lenta, puoi quindi promuovere o applicare sconti per spostarli più rapidamente e liberare spazio di magazzino.

Nel complesso, una gestione efficace dell’inventario può aiutare i ristoranti a garantire di avere sempre il giusto mix di prodotti disponibili per soddisfare la domanda dei clienti, il che può contribuire a generare entrate e migliorare i profitti.

Immergendoti nei dati del tuo POS, infine, puoi trasformare il modo in cui prendi le decisioni chiave nel tuo ristorante. Gli approfondimenti generati dagli ordini dei clienti, dai pagamenti, dalle prestazioni dei dipendenti e dalla gestione dell’inventario possono aiutarti a personalizzare i menu e gli sforzi di marketing per attrarre i clienti, migliorare la formazione e la produttività dei dipendenti e gestire l’inventario per risparmiare denaro e ridurre gli sprechi. Analizzare e utilizzare regolarmente queste informazioni sui dati può darti la migliore possibilità di aumentare la soddisfazione del cliente e, in ultima analisi, aumentare le vendite.