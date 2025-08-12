A inizio luglio, Jack Dorsey, co-fondatore di Twitter, ha lanciato il progetto Bitchat, una nuova applicazione di messaggistica che funziona senza internet. La particolarità? Funziona anche senza connessione Internet, senza Wi-Fi e senza rete cellulare, sfruttando una rete mesh basata su Bluetooth Low Energy (BLE).

Ogni smartphone con l’app installata diventa un nodo che trasmette e riceve dati, consentendo ai messaggi di “saltare” da un dispositivo all’altro fino a coprire distanze ben superiori al raggio Bluetooth tradizionale. Questo approccio rende Bitchat uno strumento utile in contesti di blackout, emergenze, proteste o aree soggette a censura online, dove le comunicazioni tradizionali non sono affidabili.

Bitchat: privacy e sicurezza al centro

L’app è progettata per garantire un elevato livello di anonimato e protezione dei dati. Non richiede alcuna registrazione, numero di telefono o indirizzo email: l’utente può comunicare in maniera totalmente anonima.

La sicurezza è garantita da crittografia end-to-end avanzata (X25519, AES‑256‑GCM, firme Ed25519) e da funzioni come canali protetti da password, generazione di traffico fittizio per confondere possibili intercettazioni e una “panic mode” che cancella in un istante tutte le conversazioni e i dati memorizzati.

Un’app Open Source

Secondo quanto riportato, Bitchat è stata sviluppata in un weekend da Dorsey stesso, con l’assistenza di Goose, l’intelligenza artificiale open-source creata da Block. Il progetto è completamente open source, con codice e white-paper pubblicati su GitHub.

La versione beta è già disponibile su iOS tramite TestFlight (posti limitati) e su Android tramite APK. Nonostante sia ancora in fase di test e presenti alcuni bug di compatibilità, Bitchat sta attirando l’attenzione di utenti e sviluppatori come possibile alternativa resiliente e decentralizzata ai sistemi di messaggistica tradizionali.

