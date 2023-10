Come essere persuasivi e avere successo

Di: Dale Carnegie

Quando alle persone viene chiesto quale sia la loro più grande paura, la prima risposta è morire, la seconda parlare in pubblico.

Dale Carnegie, maestro del public speaking, insegna a essere persuasivi di fronte a una platea, acquisendo la sicurezza emotiva per vivere senza timore un momento tanto temuto nelle carriere e nelle vite di molti. La consapevolezza di poter parlare in pubblico in modo efficace e convincente è, infatti, la base per superare la paura stessa.

Per preparare e tenere un discorso è necessario conoscere gli elementi essenziali: quali informazioni inserire e quali no, come catturare l’attenzione degli interlocutori nei primi minuti, quali esempi e aneddoti raccontare, come usare il linguaggio del corpo, quando ricorrere all’umorismo e, infine, come chiudere il discorso in modo che venga ricordato e messo in pratica. I capitoli sono inoltre arricchiti da consigli per la memorizzazione del discorso e dozzine di esempi di oratori di successo.

Questa nuova edizione traghetta il testo originale del 1926 nel XXI secolo e lo rende attuale per chi, ancora oggi, si trova a dover affrontare lo scoglio di parlare in pubblico.

C’è qualche ragione per cui non dovresti essere in grado di pensare, in piedi davanti a un pubblico, con la stessa chiarezza che avverti quando sei seduto? C’è qualche motivo per cui dovresti sentire le farfalle nello stomaco e diventare vittima dei “tremori” quando ti alzi in piedi e ti rivolgi a un pubblico? Presto ti renderai conto che a questa condizione è possibile porre rimedio: l’allenamento e la pratica logoreranno la paura del pubblico e ti garantiranno la fiducia in te stesso.

Dale Carnegie è stato uno scrittore e formatore statunitense. Promotore di numerosi corsi di autosviluppo, vendita, leadership e public speaking, è l’autore del classico del self-help How to win friends and influence people (in Italia edito con il titolo Come trattare gli altri e farseli amici), pubblicato in America nel 1936. L’opera, che ha venduto oltre quindici milioni di copie in tutto il mondo ed è tuttora popolare, è uno dei primi best seller nella storia dei libri di self-help.