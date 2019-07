A partire da questa data sarà possibile presentare istanza di iscrizione tramite la procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher per consulenza in innovazione”. C’è tempo fino al 25 ottobre prossimo.

Il ministero dello Sviluppo economico compie un ulteriore passo per l’avvio dei processi istituzionali di supporto alla trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese e delle reti d’impresa. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo “Voucher per l’Innovation Manager”, avvenuta il 1° luglio scorso, ieri è stata la volta del decreto che stabilisce termini e modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell’apposito elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza.

Le domande si potranno presentare a partire dal 27 settembre 2019. A partire da questa data sarà possibile presentare istanza di iscrizione tramite la procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher per consulenza in innovazione”.

C’è tempo fino al 25 ottobre prossimo.

Ne nascerà un elenco ufficiale a cui saranno iscritti tutti quei soggetti che sono autorizzati a “fornire alle imprese servizi di consulenza specialistica finalizzati a sostenere processi di innovazione negli ambiti della trasformazione tecnologica e digitale, ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, accesso ai mercati finanziari e dei capitali”, recita la nota del ministero.

Nei prossimi giorni, si legge sempre sul sito del Mise, sarà pubblicato il secondo provvedimento previsto dal decreto del 7 maggio 2019, che disciplina le “modalità per la richiesta del voucher come contributo per l’attivazione dei servizi di consulenza” da parte dei manager qualificati.

La dotazione finanziaria stanziata per l’attuazione della misura voucher è pari a 75 milioni di euro ripartita per ciascuna delle annualità 2019, 2020, e 2021.

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al “Voucher per consulenza in innovazione” le imprese operanti su tutto il territorio nazionale che risultino possedere, alla data di presentazione della domanda nonché al momento della concessione del contributo, i requisiti necessari stabiliti dal decreto.

Per accedere veramente ai contributi si dovrà attendere con molta probabilità l’inizio del 2020. A fine ottobre si chiuderanno le iscrizioni agli elenchi, successivamente saranno pubblicate le liste, quindi si procederà ad avviare le domande di richiesta di contribuzione.