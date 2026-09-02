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Come disattivare i suggerimenti di testo in Word e Outlook

Come disattivare i suggerimenti di testo in Word e Outlook

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Come disattivare i suggerimenti di testo in Word e Outlook Adnkronos

(Adnkronos) – Microsoft ha annunciato una modifica al funzionamento predefinito dei suggerimenti di testo in Word e Outlook, che propone parole e frasi mentre si digita un documento o un’email. Da questo aggiornamento in poi, la funzionalità non sarà più attiva per impostazione predefinita in Word per Windows, per il web, per Android e per iOS, né nelle versioni classiche di Outlook per Windows e Outlook per Mac. 

La funzione resta comunque disponibile: chi desidera continuare a utilizzarla potrà riattivarla in qualsiasi momento dalle impostazioni dell’applicazione. Fa eccezione Outlook per Android e per iOS, dove alcune esperienze avevano già i suggerimenti di testo disattivati di default; per queste versioni non sono previste modifiche. 

Introdotti per accelerare la scrittura anticipando parole e intere frasi in base al contesto, i suggerimenti di testo dividono da tempo gli utenti tra chi li considera un aiuto concreto alla produttività e chi li percepisce come un’interruzione del flusso di scrittura. Con questa modifica, Microsoft punta a offrire un’esperienza più coerente tra le diverse applicazioni della suite Microsoft 365, lasciando alle singole scelte degli utenti la decisione di attivare o meno la funzione, invece di imporla come impostazione automatica. 

Per chi desidera riattivare i suggerimenti, la procedura è immediata: basta aprire Word o Outlook da desktop o da dispositivo mobile, accedere al menu Impostazioni e attivare l’apposita casella o interruttore relativo al testo predittivo, oggi disattivato di default. 

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Redazione Key4biz

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