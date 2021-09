Come combattere gli aumenti luce e gas in autunno?

Il mercato energetico italiano sta prendendo una direzione chiara e decisamente negativa per i consumatori. Come tutelarsi.

Il mercato energetico italiano sta prendendo una direzione chiara e decisamente negativa per i consumatori. Dopo i rincari arrivati in estate, infatti, anche il prossimo autunno potrebbe essere accompagnato dall’arrivo di nuovi aumenti per le bollette di luce e gas. A parità di consumi rispetto allo scorso anno, le famiglie italiane rischiano seriamente di dover fare i conti con una stangata in bolletta che potrebbe tradursi in un aumento di decine di euro sulle bollette autunnali (l’aumento effettivo sarà comunque legato ai consumi della propria fornitura).

Dallo scorso mese di luglio si è registrato, ricordiamo, un netto aumento dei prezzi di luce e gas per i clienti in tutela (+9.9% per l’energia elettrica e +15.3% per il gas naturale per la famiglia “tipo” in tutela). Nello stesso tempo, sono in crescita le quotazioni delle materie prime sul mercato all’ingrosso. In particolare, è il costo del gas naturale che registra un notevole incremento che si riflette in modo diretto sul consumatore finale per quanto riguarda le forniture di gas.

Da notare, però, che una fetta considerevole dell’elettricità viene prodotta da fonti energetiche non rinnovabili (quasi il 50% del totale prodotto in Italia a luglio 2021). L’aumento del prezzo del gas naturale, meno inquinante rispetto al metano e quindi preferito dai produttori come combustibile per evitare sanzioni sulle emissioni, si riflette anche sulle forniture dell’energia elettrica.

La situazione è, quindi, molto delicata. Il mercato tutelato attende l’aggiornamento tariffario di ARERA in programma il prossimo 1° ottobre. Tale aggiornamento avrà un inevitabile impatto anche sul mercato libero. Nel frattempo, tutte le soluzioni tariffarie strettamente collegate al mercato all’ingrosso dell’energia ed alle sue quotazioni rischiano un notevole aumento.

In questo momento, è, quindi, necessario agire subito per individuare tutte le soluzioni necessarie per massimizzare il risparmio in bolletta, evitando le possibili stangate in arrivo a partire dal prossimo autunno e, in particolare, a partire dal mese di ottobre. Ecco cosa fare:

Come evitare gli aumenti con le offerte del mercato libero

È ancora una volta il mercato libero dell’energia la strada giusta da seguire per poter evitare gli aumenti e registrare bollette contenute nel corso dei prossimi mesi. Non basta però attivare una qualsiasi offerta del mercato libero per risparmiare. Per ridurre i costi delle bollette, in particolare rispetto al mercato tutelato, ed evitare i possibili rincari bisogna giocare d’anticipo, valutando tutte le opzioni a propria disposizione. Con un’attenta analisi è possibile valutare con la massima attenzione le soluzioni migliori a cui affidarsi.

Per poter risparmiare è, quindi, necessario confrontare le offerte tra di loro e stimare i costi reali legati alla loro attivazione tenendo in considerazione il proprio consumo di energia elettrica e gas naturale. Solo in questo modo sarà possibile scegliere, con la massima precisione, le soluzioni tariffarie più vantaggiose in base alle proprie reali esigenze di consumo.

La strada da seguire è quella della comparazione online che consente di accedere ad una panoramica completa delle tariffe più vantaggiose disponibili sul mercato. A tal proposito è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.

La comparazione delle offerte è davvero molto semplice. Per individuare le offerte più vantaggiose è necessario fornire un dato essenziale, quello del proprio consumo annuo. Tale dato può essere stimato utilizzato il tool di calcolo integrato nel comparatore. In alternativa, è possibile consultare i dati di consumo riportati in una qualsiasi precedente bolletta inviata dall’attuale fornitore.

Informazioni precise

In questo modo, l’utente potrà ottenere informazioni ben precise in merito alla convenienza di ogni singola tariffa presente sul mercato. Il comparatore andrà ad ordinare per varie offerte in base alla propria convenienza, consentendo di poter scegliere le tariffe in base a parametri chiari e definiti. Si tratta della soluzione migliore per attivare un’offerta davvero conveniente, andando oltre alle informazioni pubblicitarie proposte dal singolo fornitore ed effettuando una stima precisa dei propri consumi (e del risparmio rispetto al mercato tutelato).

Grazie alla comparazione, un “cliente tipo” (consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica e 1400 Smc di gas naturale) che sceglie di attivare le migliori offerte luce e gas del momento ha la possibilità di ottenere dati precisi in merito a quella che sarà la spesa per le bollette. Considerando le offerte di settembre 2021, ad esempio, la comparazione permette al “cliente tipo” di ridurre fino a 385 euro e 1015 euro la spesa annuale per, rispettivamente, la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas naturale.

Grazie all’attivazione delle migliori offerte individuate con la comparazione, quindi, sarà possibile risparmiare circa 235 euro all’anno sulla luce e circa 150 euro all’anno sul gas rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato. Con un possibile incremento tariffario per il mercato tutelato in arrivo ad ottobre, inoltre, è lecito ipotizzare un aumento dei margini di risparmio garantiti dall’attivazione delle migliori offerte luce e gas del mercato libero. Il discorso, naturalmente, vale anche per le forniture già nel mercato libero.

Scegliendo di cambiare fornitore, affidandosi alla comparazione online per individuare l’offerta più vantaggiosa, sarà facile massimizzare il risparmio andando a ridurre in modo significativo gli importi delle bollette di luce e gasa nel corso del breve e del lungo periodo. Come evidenziato dall’analisi precedente, complessivamente, il passaggio dal mercato tutelato al mercato garantisce quasi 400 euro di risparmi all’anno all’utente con la condizione che venga attivata l’offerta giusta, da individuare con la comparazione online.

Quali sono le migliori caratteristiche delle offerte luce e gas più convenienti?

Con la comparazione delle offerte è possibile individuare, facilmente, le tariffe migliori del momento. Il mercato libero propone però una vasta gamma di soluzioni tariffarie e orientarsi in questo periodo di incertezze non è facilissimo. In linea di massima, è possibile scegliere tra offerte luce e gas a prezzo fisso ed offerte luce e gas a prezzo variabile.

Nel primo caso, le condizioni tariffarie legate in particolare al costo dell’energia utilizzata (espresso in €/kWh per l’energia elettrica e €/Smc per il gas naturale) sono fisse e bloccate. In questo modo, l’utente ha la certezza di poter contare su di una protezione dai rincari tariffari nel lungo periodo. Il fornitore non potrà modificare i costi dell’energia messa a disposizione dell’utente.

Le offerte a prezzo variabile, invece, presentano un prezzo dell’energia elettrica e del gas naturale legato ad un indice di riferimento, con aggiornamenti tariffari solitamente mensili. Questo tipo di offerta è pensato per consentire l’accesso al prezzo del mercato all’ingrosso (solitamente a fronte del pagamento di un canone mensile) per ottenere il massimo risparmio già nel breve periodo.

Con il possibile incremento delle tariffe del mercato all’ingrosso, una scelta potenzialmente molto vantaggiosa per chi è in cerca di una nuova offerta sul mercato libero è rappresentata dalle tariffe a prezzo bloccato. Queste soluzioni garantiscono una protezione dai rincari tariffari nel lungo periodo e solitamente presentano un prezzo bloccato per almeno 12 mesi anche se non mancano offerte con prezzo bloccato per un periodo di tempo più lungo.

In generale, con la comparazione online sarà facile individuare le tariffe più vantaggiose, da sfruttare per dare un taglio netto alle bollette.

Come attivare le offerte luce e gas più convenienti?

Dopo aver analizzato tutte le opzioni a propria disposizione per evitare i possibili rincari su luce e gas di autunno è il momento di completare l’attivazione dell’offerta selezionata. Scegliendo una tariffa del mercato libero, completare l’attivazione è davvero molto semplice. Basteranno pochi passaggi per poter assicurarsi la fornitura energetica a condizioni favorevoli.

La strada più efficace e, talvolta, anche l’unica per attivare le offerte del mercato libero è quella dell’attivazione online. Direttamente dal comparatore è possibile raggiungere il sito del fornitore e richiedere, tramite una semplice procedura online, l’attivazione di un nuovo contratto di fornitura energetica, con luce e/o gas.

L’attivazione del nuovo contratto non sarà immediata. Serviranno alcune settimane per il completamento di tutte le procedure tecniche e amministrative. Terminato l’iter burocratico, l’utente potrà iniziare ad utilizzare l’energia elettrica ed il gas naturale con condizioni economiche più vantaggiose, riuscendo così a tagliare le bollette.

Per il completamento dell’attivazione di un contratto di fornitura di luce o gas nel mercato libero è sufficiente avere con sé:

i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura

una precedente bolletta relativa alla fornitura oppure i codici POD, per l’energia elettrica, e PDR, per il gas naturale (riportati proprio in bolletta)

i dati di pagamento (scegliendo la domiciliazione servirà fornire le coordinate IBAN)

Sarà il nuovo fornitore a mettere a disposizione dell’utente tutte le informazioni relative all’attivazione del contratto di fornitura ed al suo stato di completamento. Nel giro di poche settimane, tutta la pratica dovrebbe essere completa. Da notare che durante questo periodo è garantita la continuità energetica e non sarà necessario sostituire il contatore.