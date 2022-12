Come BookTok aiuta i ragazzi a scegliere cosa leggere

TikTok ha un influsso molto positivo sulle vendite di libri. E’ quanto emerge da un report dell’Associazione degli Editori britannica (Publisher’s Association), dopo che il social network cinese ha da qualche tempo avviato una libreria con alcuni soci britannici.

I risultati sono interessanti: il 59% dei ragazzi fra 16/25 anni avrebbe seguito le raccomandazioni di lettura da parte del servizio specializzato BookTok, mentre il 68% dei ragazzi dice di aver letto un libro che non avrebbe mai letto senza il consiglio arrivato sulla piattaforma.

Il 38% degli intervistati mette BookTok davanti ad altre fonti di raccomandazione, che di fatto sono la famiglia e gli amici.

I giovani leggono, cambia l’approccio

Le giovani generazioni leggono libri, ma il loro approccio ai libri non è lo stesso delle generazioni più anziane. Per prova, basta cercare BookTok, l’enorme club del libro che è sorto sul social network TikTok. Vi partecipano molti ragazzi tra i 16 ei 25 anni per scoprire nuovi titoli da leggere, secondo un recente sondaggio della Publisher’s Association.

L’organizzazione commerciale britannica ha esaminato questo fenomeno intervistando più di 2mila ragazzi tra 16 e 25 anni, attraverso l’agenzia Savanta. Ha rilevato che BookTok ha avuto un impatto sulle abitudini di consumo culturale dei giovani: il 59% di loro ha affermato che la rete letteraria di TikTok li ha aiutati a “scoprire la passione per la lettura”.

Hashtag #booktok 91 miliardi di visualizzazioni

Sono passati due anni da quando la piattaforma per la creazione e la condivisione di brevi video ha registrato un aumento di consigli e recensioni di libri. Ed è ben lungi dall’essere un fenomeno isolato: l’hashtag #booktok ha oltre 91 miliardi di visualizzazioni. Questo nuovo tipo di contenuto letterario ha persino incrementato le cifre di vendita di alcuni libri, tra cui The Song of Achilles di Madeline Miller, Heartstopper di Alice Oseman e i romanzi Grishaverse di Leigh Bardugo.

Questi successi nelle vendite di libri possono essere spiegati dal ruolo che BookTok svolge come strumento di raccomandazione per i millennial e le giovani generazioni. Molti di loro guardano video di influencer letterari che li introducono ai classici e alle ultime uscite di libri. La loro opinione a volte conta più di quella dei propri cari: il 38% dei giovani tra i 16 e i 25 anni afferma di preferire rivolgersi ai membri della comunità di BookTok per consigli letterari piuttosto che ai propri familiari e amici.

Ed è per questo che gli editori britannici tengono presente sempre più i gusti che emergono da BookTok per definire le scorte.