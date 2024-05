A chi ci sceglie dalla home page al posto dei social e anche per chi vuole leggerci in ogni momento della giornata da mobile, consigliamo di avere “l’app” di Key4biz sul proprio smartphone e tablet. Come fare? Non serve scaricare nessuna applicazione. Ecco come.

Da un paio di mesi, è in forte crescita il numero di lettori che visita l’home page di Key4biz. Spesso è la “pagina” più letta. Fa “notizia” dal nostro punto di vista, perché il famoso rapporto “Innovation” del New York Times, di diversi anni fa, ha annunciato “la morte dell’home page”. Come mai? Secondo il report, la maggioranza dei lettori dei giornali online arriva agli articoli dai social network e dai motori di ricerca, senza passare dalla home page.

Nel nostro caso, la home page sta diventando il principale canale di accesso ai nostri contenuti, vuoi perché, nell’overload informativo e nel mare magnum delle fake news, avere una selezione e una gerarchia delle notizie verificate aiuta a capire meglio i fatti della giornata. Vuoi anche perché Key4biz si sta posizionando sempre di più nella mente dei lettori, i quali, quando hanno la necessità di informarsi sui temi che vanno dalle TLC all’Innovazione tecnologica in generale, oggi trainata dall’intelligenza artificiale generativa, digitano www.key4biz.it e sanno di trovare su news nazionali e internazionali analisi, contesti, approfondimenti e videoapprofondimenti, chicche, interviste e articoli di noi giornalisti della redazione e di esperti.

Proprio per fare un assist a chi sceglie di leggerci dalla porta principale di casa (la home page) e anche per chi vuole leggerci in ogni momento della giornata da mobile, consigliamo di avere “l’app” di Key4biz sul proprio smartphone e tablet.

Come fare? Non serve scaricare nessuna applicazione. È facile. Da mobile basta navigare su www.key4biz.it e poi cliccare sull’icona di condivisioni per i dispositivi iOS o sui 3 puntini per i device Android. Infine, selezionare “aggiungi alla schermata Home”.

Con un dispositivo iOS

con un dispositivo Android

Ecco l’icona di Key4biz sul vostro display

Così è possibile leggerci sempre, in ogni momento della giornata.

L’appuntamento fisso, con la storica Dailyletter

Ovviamente, resta l’appuntamento fisso con la nostra storica Dailyletter, che inviamo agli iscritti dal lunedì al venerdì intorno alle 17:30/18.

È una sorta di prima pagina di un giornale online ma con in evidenza le firme. Mettere in evidenza l’autore dell’articolo è fornire una bussola al lettore. Se è una firma a lui o a lei cara, inizierà subito a leggere la notizia e lo farà perché riconosce nell’autore una conoscenza e competenza su un determinato settore o tema, già dimostrate in precedenza.

Crediamo che le firme siano un punto di riferimento, una certezza. Rispetto a un sito aggregatore di notizie, il vero valore aggiunto di un giornale è nelle persone che lo disegnano, immaginano e lo scrivono.

Per iscriversi alla Dailyletter