Come accedere al Fondo StartER dell’Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna ha costituito il Fondo multiscopo di finanza agevolata a compartecipazione privata che per favorire la nascita di nuove imprese e sostenere la crescita delle imprese operanti nel settore della S3.

Soggetti beneficiari

Possono partecipare al bando le piccole imprese in forma singola o associata, che siano nate in un periodo non antecedente ai 5 anni dalla presentazione della domanda di finanziamento.

Tipologia di spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese:

Interventi su immobili strumentali: acquisto, ampliamento e/o ristrutturazione;

Acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software, arredi strettamente funzionali;

Acquisizione di brevetti, licenze, marchi, avviamento;

Spese per partecipazione a fiere e interventi promozionali;

Consulenze tecniche e/o specialistiche;

Spese del personale adibito al progetto;

Materiale e scorte;

Spese locazione dei locali adibito ad attività;

Spese per la produzione di documentazione tecnica necessaria per la presentazione della domanda (a titolo esemplificativo redazione di business plan).

Entità e forma dell’agevolazione

In altre parole il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso agevolato con provvista mista, derivante per il 70% dalle risorse pubbliche del Fondo (Por Fesr 2014-2020) e per il restante 30% da risorse messe a disposizione degli Istituti di credito convenzionati.

I finanziamenti, nella forma tecnica di mutuo chirografario, possono avere la durata compresa tra 36 e 96 mesi (incluso un preammortamento massimo di 12 mesi), ed importo ricompreso tra un minimo di 20 mila euro ad un massimo di 300mila euro. Inoltre è finanziabile il 100% del progetto presentato.

L’onere effettivo degli interessi a carico dell’impresa beneficiaria, è pari alla media ponderata fra i due seguenti tassi:

Tasso di interesse pari allo 0,00% a valere sulla parte di finanziamento avente provvista pubblica (70%);

Tasso di interesse pari all’Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del 4,75% per la parte di finanziamento con provvista bancaria (30%).

Modalità di partecipazione

Dalle 10 di oggi è possibile presentare le domande al sito del fondo fino alle ore 16 del 28 novembre 2019, salvo chiusura anticipata al raggiungimento di 60 domande.