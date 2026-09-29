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Colf, badanti e baby sitter: quando va versata la contribuzione

Colf, badanti e baby sitter: quando va versata la contribuzione

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Colf, badanti e baby sitter: quando va versata la contribuzione Adnkronos

(Adnkronos) – Nel caso di badanti, colf e baby sitter regolarmente assunte c’è una data da segnare: dall’1 al 10 ottobre 2026 va versata la contribuizione sul terzo trimetre dell’anno, cioè sulle retribuzioni di luglio, agosto e settembre. Quanto si versa dipende dal singolo rapporto di lavoro, in base a ore svolte, paga concordata ed eventuali modifiche comunicate all’Inps nel corso del trimestre. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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