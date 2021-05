Colao vuole cambiare la sanità digitale

La giornata in pillole. Vittorio Colao critica la mancanza di interoperabilità della sanità digitale, che non funziona al di là dei confini regionali. Il ministro sprona il sistema ad uniformarsi per consentire la vaccinazione anche a chi si trova fuori per vacanza.

Intervista al legale di Mitiga, la controversa app per motivi di privacy usata per la finale di Coppa Italia e per prossimi test nelle discoteche.

Infine, dall’estero il cyberattacco che ha messo in ginocchio la sanità in Irlanda, mandando in tilt l’intero sistema di prenotazioni del paese.

Sanità digitale, Colao: “Infrastruttura informatica frammentata”

di Luigi Garofalo

Vittorio Colao ha messo in evidenza la non interoperabilità della sanità digitale oltre i confini regionali ed ha indicato la soluzione.

Mitiga, il legale: “Consenso unico per i dati”. App non mitica per la privacy

di Luigi Garofalo

Intervista al legale di Mitiga, l'app usata per far accedere i tifosi allo stadio per la finale di Coppa Italia e per i futuri test in disco.

Cyber attacco alla sanità irlandese, per il Premier “è un atto atroce”

di Flavio Fabbri

L'attacco fa saltare il sistema di prenotazione delle visite, si torna a carta e penna per riempire moduli e fare domanda per gli esami.

Cloud. “Fumo negli occhi” il piano di Microsoft per l’Europa

di Alessio Frugiuele

Il Piano ha ricevuto diverse critiche. Per Alexander Hanff, fondatore di Think Privacy, la mossa di Microsoft "fumo negli occhi".

Rete Unica, il rischio di mettere l’Italia in contrasto con l’Europa

di Raffaele Barberio, Direttore Key4biz

Democrazia Futura, il contributo di Raffaele Barberio: "Rete Unica, il rischio di mettere l'Italia in contrasto con l'Europa".

Dad a scuola, studio Bankitalia: ricadute durature su famiglie e studenti

di Flavio Fabbri

Indagine della Banca d'Italia sulla dad: potrebbe aver aumentato i divari negli apprendimenti e la dispersione scolastica.

5G, Enel non investirà in nuova rete. Ma cosa pensa di usi locali e Vertical?

di Paolo Anastasio

Enel non intende investire nella nuova rete nazionale 5G. Ma cosa pensa degli usi privati del 5G e quali Vertical potrebbero interessarla?

Il calcio guarda a Internet mobile per uscire dalla crisi

di Edoardo Stigliani, SosTariffe.it

Il calcio non ha soldi. Viste le cifre che girano quando si parla di stipendi dei calciatori, può sembrare un controsenso, e in parte lo è.

CdA Rai, il silenzio avvolge i giochi della partitocrazia

di Angelo Zaccone Teodosi

Nessuna occasione di dibattito pubblico, il toto-nomine appassiona, ma non viene avviata una procedura minimamente comparativa.

Streaming illegale, sanzionati 2mila clienti. Per i 900 rivenditori multa fino a 25mila euro