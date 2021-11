Colao, piano Italia a 1 Giga nei tempi

10 Novembre. Oggi apriamo la newsletter con il question time del ministro Vittorio Colao alla Camera riguardo il piano Italia 1 Giga: ‘Connessioni fino all’edificio” per l’FTTH e ‘all’antenna dell’edificio’ per le connessioni wireless.

Per quanto riguarda l’Europa oggi due avvenimenti importanti. La commissione ha approvato un piano di investimenti di quasi 2 miliardi di euro per la transizione digitale.

L’altra invece riguarda Google. La corte di giustizia Ue ha confermato la multa di 2,4 miliardi per abuso di posizione dominante al colosso di Mountain View.

‘Italia a 1 Giga’, Colao ‘Tempi rispettati. Modello a incentivo per le gare’

di Paolo Anastasio

Il ministro Colao in audizione: 'Connessioni fino all'edificio" per l'FTTH e 'all'antenna dell'edificio' per le connessioni wireless.

Europa, al via investimenti da 2 miliardi di euro per la transizione digitale

di Piermario Boccellato

Per il programma Europa Digitale la Commissione ha adottato tre programmi di lavoro con un finanziamento totale di quasi 2 miliardi di euro.

Google, il tribunale Ue conferma la multa di 2,4 miliardi per abuso di posizione dominante

di Piermario Boccellato

Rigettato il ricorso del colosso di Montain View accusato di aver abusato di posizione dominante tramite Google Shopping.

Non siamo un Paese paperless. Resta la carta anche con la piattaforma notifica atti

di Luigi Garofalo

Nello schema del d.P.C.M, che istituisce Piattaforma notificazione atti PA, è garantita la consegna della copia cartacea degli atti".

Giovannini critico sulla COP26: “Siamo in ritardo sugli obiettivi”

di Flavio Fabbri

Il ministro delle Infrastrutture Giovannini critico sulla COP26. Intanto, l'Italia slitta al 30° posto del Climate Change Performance Index.

COP26, nella bozza finale taglio 45% delle emissioni CO2 entro il 2030

di Flavio Fabbri

Sul sito dell'UNFCCC, Convenzione quadro Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, prima stesura del documento finale della COP26.

Tim, valorizzazione degli asset e destino della rete in Cda

di Paolo Anastasio

La riorganizzazione del gruppo e i piani futuri per il rilancio dei conti al centro del consiglio straordinario di Tim che si terrà domani.

DAZN, ancora rivolta sui social. Anche la politica contro stop doppia utenza

di Paolo Anastasio

Non si placa nemmeno oggi la rivolta social degli utenti di DAZN. Il ministro Giorgetti convoca la piattaforma al Mise il 16 novembre.

Rai: limite affollamento pubblicitario è fissato al 7%, al 6% nel 2023

di Angelo Zaccone Teodosi

Il recepimento della Direttiva "Servizi Media AudioVisivi" (Smav) scardina l'assetto del sistema audiovisivo italiano e depaupera la Rai.

Privacy Pride, sabato 13 novembre la solidarietà al Garante scende in piazza

di Paolo Anastasio

Sabato il sit in alla sede del Garante a Roma e altre manifestazioni a Milano e Venezia. Francesco Macchia: 'Troppi attacchi'.

Donne e digitale: dal 18 novembre “Women in tech” in Emilia Romagna

di Flavio Fabbri

Women in tech: ciclo di eventi dal 18 novembre al 9 dicembre, nei Laboratori aperti di Ferrara, Rimini, Piacenza e Cesena.

COP26: lo studio di Fondazione Enel e Harvard Project On Climate Agreements

di Redazione

Lo studio esamina le questioni chiave e le opzioni per far progredire la cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi.

“La PA che vorrei”, domani alle 15 intervista a Carlo Sgandurra (ACoS Roma Capitale)

di Redazione

Intervista Carlo Sgandurra, presidente dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale (ACoS).

Il paradigma della sostenibilità nel digital divide. Rivedi il webinar