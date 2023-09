CoffeeNews, al via il nuovo podcast di Chora Media promosso da Allianz

Le notizie che spesso leggiamo o ascoltiamo ci sembrano lontane dalle attività che svolgiamo ogni giorno. Eppure, l’attualità, le leggi, i dati economici, le riforme e gli sviluppi tecnologici hanno ricadute concrete nella vita quotidiana di tutti.

Politica, Economia, diritti, finanza, società non sono concetti astratti, ma settori che incidono in maniera pratica sul lavoro, sulle tasche, sulle scelte e sul futuro delle persone. Per capire come destreggiarsi tra tutti questi argomenti, arriva CoffeeNews, il nuovo podcast di Chora Media promosso da Allianz, che prova a raccontare ogni giorno una notizia che sembra lontana, ma ci riguarda da vicino.

Il podcast prende la firma di Francesca Milano, che nel corso della settimana accompagna ogni mattina gli ascoltatori nella lettura di notizie e fenomeni e soprattutto delle loro conseguenze sul quotidiano. Ogni settimana, una puntata vede inoltre alternarsi alla conduzione anche altre voci di punta di Chora Media, tra cui Mario Calabresi, Guido Brera, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco.

Da lunedì a venerdì, a partire da mezzanotte, prende così forma un approfondimento audio di circa 5 minuti che posiziona ulteriormente il podcast, strumento sul quale Allianz sta investendo negli ultimi anni, come mezzo di informazione e di intrattenimento anche a cadenza quotidiana.

“Ci sono un sacco di momenti nella giornata in cui possiamo ascoltare ma i nostri occhi sono impegnati. In quei momenti, quando ci spostiamo da casa al lavoro, quando andiamo da un cliente, quando stiamo facendo sport, possiamo informarci, possiamo approfondire e lo possiamo fare grazie ai podcast. Abbiamo costruito un prodotto che si chiama CoffeeNews ed è promosso da Allianz. È una bussola quotidiana per capire, per approfondire, per riuscire a orientarsi in questa grande confusione in cui viviamo ogni giorno” afferma Mario Calabresi, CEO e Editor-in-Chief di Chora Media.

“Da subito abbiamo creduto nel potenziale dei media podcast e esplorato questo strumento. Negli ultimi anni abbiamo creato, anche con il contributo di Chora Media, per la nostra rete commerciale e la nostra audience interna contenuti di interesse con ottimi risultati. Arrivare ora sul grande pubblico con un partner riconosciuto e di qualità come Chora Media è un ulteriore importante tassello della nostra strategia di comunicazione audio” aggiunge Carlo Balzarini, Head of Market Management & Network Communication di Allianz S.p.A..

CoffeeNews, nuova serie podcast di Francesca Milano per Chora Media e promossa da Allianz, è disponibile su tutte le app free (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast), da lunedì 18 settembre, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì a partire da mezzanotte.