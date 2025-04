Codice beni culturali, Alleanza per il Fotovoltaico propone silenzio assenso e investimenti. Le audizioni in Senato

L'Alleanza per il Fotovoltaico, in audizione al Senato per la revisione del Codice dei beni culturali in materia di autorizzazioni paesaggistiche, ha proposto semplificazioni burocratiche come il silenzio assenso e l'eliminazione di pareri superflui, per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili in Italia.

Semplificare le autorizzazioni per fotovoltaico e agrovoltaico, introdurre il sistema del silenzio assenso per accelerare i processi burocratici riguardanti gli impianti rinnovabili e, più in generale, puntare sugli investimenti su larga scala per garantire un rapido sviluppo capillare delle fonti green sul territorio. Sono queste alcune delle proposte fatte dall’Alleanza per il Fotovoltaico in sede di audizione sulla revisione del Codice dei Beni culturali in Senato.

Il sostegno dell’Alleanza al Disegno di Legge

La rete di aziende, che raggruppa alcuni tra i principali operatori energetici, italiani ed esteri, sentita presso le Commissioni riunite Ambiente e Cultura del Senato nell’ambito dell’esame del Disegno di Legge n. 1372, che delega il Governo alla revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni paesaggistiche, si è quindi detta favorevole al DDL. Il provvedimento è stato descritto dall’Alleanza come un tassello cruciale della transizione energetica, lo strumento che mancava per coniugare la tutela del patrimonio culturale con la necessità di aumentare gli investimenti nel fotovoltaico e fonti rinnovabili su larga scala, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).

Oltre 20 miliardi di investimenti in Italia

Filippo Fontana, portavoce dell’Alleanza per il Fotovoltaico in Italia, facendo riferimento ai 30 GW di impianti utility-scale in costruzione in Italia, con investimenti per oltre 20 miliardi di euro e una ricaduta di circa 3 miliardi sul piano locale, si è soffermato in particolare sull’impatto positivo che le misure proposte avranno sulle grandi infrastrutture rinnovabili, definite la “locomotiva” del comparto.

“Il DDL A.S. 1372 rappresenta un’opportunità concreta per sbloccare il settore delle rinnovabili e accelerare il percorso verso gli obiettivi energetici nazionali.Tuttavia, affinché il fotovoltaico possa realmente contribuire alla transizione energetica e alla sicurezza nazionale – ha spiegato Fontana – è indispensabile semplificare ulteriormente le procedure autorizzative. Siamo pronti a collaborare con le istituzioni per affinare il quadro normativo, perché la tutela del paesaggio non può prescindere dallo sviluppo delle energie rinnovabili. Senza un’adeguata spinta sulle fonti pulite, l’Italia non potrà garantire né indipendenza energetica né una sostenibilità concreta a livello locale.“

Secondo i dati di Legambiente riportati in audizione, il Paese risulta, infatti, in netto ritardo sul raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

Più nel dettaglio, tra il 2021 e il 2024 in Italia sono stati installati 16.109 MW di nuova capacità energetica, di cui 7.477,8 MW solo nell’ultimo anno. Una crescita apparentemente alta, ma che rappresenta appena il 22,1% dell’obiettivo fissato al 2030, che prevede la realizzazione di 62.284 MW.

“Di questo passo – ha sottolineato Fontana – il Bel Paese rischia un ritardo di oltre otto anni rispetto alla tabella di marcia prevista“.

Gli strumenti necessari a sbloccare il settore

Tra le proposte avanzate, figura il recepimento nel Codice dei beni culturali della giurisprudenza in materia di silenzio-assenso orizzontale di 45 giorni, al fine di evitare interpretazioni divergenti che ostacolino il processo autorizzativo. Inoltre, si chiede di eliminare l’obbligo del parere della Soprintendenza per gli impianti rinnovabili in aree già dichiarate idonee, dal momento che il Ministero della Cultura partecipa già alla definizione dei criteri di mappatura di tali aree. Un’ulteriore valutazione su ogni singolo progetto risulterebbe quindi superflua, generando inutili ritardi burocratici.

L’Alleanza ha proposto, infine, di escludere l’autorizzazione paesaggistica per gli impianti agrivoltaici su aree gravate da usi civici e di prevedere regimi semplificati per le installazioni in prossimità di corpi idrici o in aree di protezione esterna di parchi e riserve.

