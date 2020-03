Cobul, Mirella Liuzzi ‘Sbloccati 200 milioni per connettere 40mila scuole’

”Al Cobul di oggi abbiamo sbloccato finanziamenti per la connessione di oltre 40.000 plessi scolastici con collegamenti interamente in fibra ottica e con capacità a 1 Gbits”, a comunicarlo il Sottosegretario allo Sviluppo Economico Mirella Liuzzi in occasione della riunione odierna del CoBul.



“In questo contesto emergenziale occorre accelerare l’infrastrutturazione di reti ultraveloci nel nostro Paese e collegare le scuole per la didattica è una priorità. Prevista una dotazione pari a circa 200 Milioni di euro che può essere rapidamente utilizzata per la realizzazione di questo progetto per cui abbiamo dato mandato a Infratel e al consorzio GARR in coordinamento con le regioni per lo sviluppo del Piano di Intervento”, conclude Liuzzi.