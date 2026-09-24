Il presidente americano Donald Trump ha subito un grave schiaffo da un tribunale statunitense. Di recente Trump aveva vietato l’ingresso alla Casa Bianca a tre gruppi mediatici, accusati di diffondere fake news e di propaganda di sinistra. Ma oggi un giudice federale ha annullato l’ordine del presidente, disponendo il ripristino dell’accesso per i giornalisti di CNN, MS Now e Politico.

Divieto ai media “incostituzionale”

Il giudice ha detto che il divieto imposto a queste tre testate era probabilmente “incostituzionale”. Trump ha così subito un duro colpo in una delle sue più grandi battaglie contro i media. Secondo l’agenzia di stampa Reuters, il giudice distrettuale statunitense Tim Kelly ha emesso l’ordinanza nell’ambito di una causa intentata dalle organizzazioni giornalistiche, che avevano contestato il divieto annunciato dal presidente repubblicano il 18 settembre.

Kelly ha ordinato all’amministrazione Trump di restituire immediatamente i pass stampa alle testate e ha vietato ai funzionari di applicare il provvedimento per 14 giorni. L’amministrazione Trump aveva giustificato il divieto invocando motivi di sicurezza nazionale; tuttavia, il giudice Kelly non ha accolto tale argomentazione: “Non vi è alcuna base fattuale negli atti che dimostri come la revoca dei pass stampa dei giornalisti di queste testate protegga la sicurezza nazionale, né che la loro restituzione rappresenti una minaccia per la stessa”.

Il giudice ha inoltre osservato che lo stesso Trump aveva dichiarato che il divieto era stato imposto perché le testate diffondevano “invenzioni e bugie” nei loro servizi. Trump aveva scritto sui social media che le tre testate non avrebbero dovuto “scrivere o riportare costantemente storie inventate e bugie”, mentre gli avvocati del Dipartimento di Giustizia avevano tentato di giustificare il divieto per ragioni di sicurezza nazionale.

Divieto in violazione della libertà di parola e il diritto di stampa libera

Lunedì, le tre testate hanno intentato causa a Trump e ad altri membri della sua amministrazione presso il tribunale federale di Washington, sostenendo che il divieto violasse la libertà di parola e i diritti di una stampa libera sanciti dal Primo Emendamento della Costituzione statunitense, oltre al loro diritto al giusto processo. Hanno richiesto un provvedimento d’urgenza per ripristinare immediatamente l’accesso alla Casa Bianca in attesa della conclusione della causa legale.

L’intera vicenda ha avuto inizio il 18 settembre, quando Trump ha annunciato il divieto di accesso alla Casa Bianca per le tre testate. Successivamente, il 19 settembre, i pass stampa dei giornalisti di queste testate sono stati revocati e a loro è stato impedito l’accesso alla Casa Bianca. Questa battaglia legale ha avuto inizio poche settimane prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, nelle quali i Repubblicani – lo stesso partito di Trump – lottano per mantenere il controllo del Congresso. Nei sondaggi, il tasso di gradimento dell’operato di Trump ha toccato i minimi storici, tra le preoccupazioni legate a questioni quali la guerra con l’Iran e l’inflazione.

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