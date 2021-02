Dibattito in live streaming sul sito e sui social di Key4biz sull'app del momento. Quali le opportunità e i rischi privacy di Clubhouse? Intervengono Massimiliano Dona (Consumatori.it), Marta Basso (Clubhouse Italia), Alessandro del Ninno (esperto ICT & Data Protection).

Il FENOMENO CLUBHOUSE:

la radio social e la voce, un dato prezioso tra condivisione e tutela

Talk online: 11 Febbraio 2021 – ore 12:00-13:00

Clubhouse è l’app del momento. Il numero di iscritti nel mondo cresce di giorno in giorno: sono più di 2 milioni gli utenti attivi al mese.

Il fascino della voce

In Clubhouse si possono esprimere opinioni e fare networking: il tutto con il fascino, la bellezza e il potere della voce, senza video, senza la necessità di esibire foto o scrivere post, come avviene sugli altri social. È una radio social.

Privacy. La voce, il nuovo petrolio

Ma dopo l’hype dei primi giorni di utilizzo in Italia, è necessario anche focalizzare l’attenzione su come Clubhouse gestisce la privacy degli utenti, se e come l’app rispetta il GDPR e i rischi legati al trattamento e alla registrazione delle voci degli iscritti. La voce è il nuovo petrolio, il nuovo dato prezioso che fa gola al voice commerce, agli smart speaker e agli assistenti digitali di Amazon, Apple, Google, ecc…

La lettera del Garante Privacy a Clubhouse

Il Garante privacy ha inviato una lettera ai gestori del social per capire meglio alcuni aspetti non chiari sulla protezione dei dati degli utenti, ad esempio la gestione della rubrica degli iscritti e la registrazione delle conversazioni.

Il dibattito

L’app indica che il futuro dei social è solo voce?

Si darà più spazio alla sostanza che alle apparenze?

Qual è il valore delle room con un tema specifico?

Come si potrà raccontare un brand con questo nuovo social?

Quali diritti degli utenti, previsti dal GDPR, sono rispettati o violati?

Perché il social registra l’audio dei partecipanti?

E con quali tempi di cancellazione?

Effettua analisi biometriche delle tracce audio?

Gli ospiti del talk online

A queste e ad altre domande risponderanno:

Massimiliano Dona , avvocato e presidente di Consumatori.it.

, avvocato e presidente di Consumatori.it. Marta Basso , co-founder Clubhouse Italia LinkedIn Top Voice 2020, co-founder Generation Warriors.

, co-founder Clubhouse Italia LinkedIn Top Voice 2020, co-founder Generation Warriors. Alessandro del Ninno , avvocato, esperto ICT & Data Protection.

, avvocato, esperto ICT & Data Protection. Conduce: Luigi Garofalo, giornalista, Key4biz

Come seguire il talk

Il talk sarà trasmesso in live streaming su:

