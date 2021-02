Sono sempre più numerosi i “Clubhouse addicted” che quotidianamente, a qualsiasi ora del giorno (e talora anche della notte), affollano Clubhouse con le loro “trasmissioni”: influencer, professionisti, vip e personaggi dello spettacolo o anche semplici sperimentatori che si cimentano tra speech, rubriche o semplici “chiacchiere da bar”.

Sarà anche per questo che aumentano i nuovi tool a disposizione degli appassionati creati da società di terze parti, nell’attesa che, magari, la stessa Clubhouse ne realizzi di nativi in una fase più matura del proprio sviluppo. Così, dopo avervi parlato alcuni giorni fa dei 7 migliori tools da utilizzare per Clubhouse, ecco altri 6.

Direcon per Clubhouse, la piattaforma all-in-one di gestione di Clubhouse

Il sogno per ogni moderatore di Rooms su Clubhouse: la possibilità di ottenere Insights in tempo reale sugli utenti che stanno partecipando alla stanza da te moderata. Guarda questo video e capirai immediatamente che cosa intendiamo. Grazie a Direcon otterrai informazioni dettagliate sulle sale e sul pubblico attuale o passato, e potrai trasmettere in streaming più facilmente con opzioni di moderazione avanzate. Soprattutto, potrai ottenere metriche dettagliate degli ascoltatori, come il numero di ascoltatori totali o il loro picco in un determinato momento, la media dei minuti di ascolto o ancora il tempo di ascolto totale e il totale delle “mani alzate”. Potrai inoltre conoscere meglio chi ti ha ascoltato o ha partecipato alle Rooms, sapendo per quanto tempo un certo utente ti ha ascoltato, per quante volte o quanto spesso ha “alzato la mano” per parlare. Per usufruire di tutto questo, ti basterà andare sul sito e entrare con le tue credenziali Clubhouse, inserendo il tuo numero di telefono, ottenendo il codice di verifica e poi, una volta inserita anche l’email, accederai direttamente a una dashboard da cui potrai controllare le tue Rooms e ottenere tutti gli Insights che vuoi.

Clubhouse App Invites, per ottenere subito un invito alla piattaforma

«Stai ancora aspettando nella WaitList di Clubhouse? La tua attesa termina qui!», dice subito Felix Josemon, sviluppatore dell’app. «Oltre 800 membri si sono uniti a questa catena», che lui chiama «Pay-It Forward», «e ora puoi farlo anche tu». Come funziona? Lo spiega Josemon stesso con queste parole: «Molte truffe sugli inviti Clubhouse si sono consumate su Ebay, vendendo inviti anche per $ 1000 o più. Persone innocenti venivano truffate con i loro soldi guadagnati duramente mentre Elon Musk e altri si univano all’app Clubhouse. Altre truffe di questo tipo si verificheranno nel prossimo futuro. Così ho deciso di creare una catena “Pay-It Forward” per gli inviti a Clubhouse. Come funziona Clubhouse App Invites? Quando riceviamo inviti a Clubhouse, condividiamo con altri sostenitori la catena di inviti. Semplice. Finora abbiamo inserito oltre 800 nuovi membri Clubhouse da oltre 50 Paesi ogni giorno. Gestisco tutto utilizzando un foglio Google, un gruppo WhatsApp, Buymeacoffee e Zapier. Come salire sul “Clubhouse Invite Train”?» Semplice, “comprandogli qualche caffè qui”: che significa? Come possiamo vedere andando sul sito, c’è infatti il neo di una cifra da pagare: $ 35, che Felix traduce nell’«acquistargli 7 caffè». Fatto questo la procedura è facile: «Comprami 7 o più tazze di caffè da aggiungere al treno degli inviti Clubhouse. Dicci da quale parte del mondo ti unisci :)», continua Felix. «Manda un iMessage col tuo numero di telefono/WhatsApp a xfile8055@gmail.com in modo da poterti aggiungere alla catena in cui gli inviti vengono condivisi con te. Tempo medio per un invito: 15 min-1 ora (varia in base al fuso orario). Invito garantito al 100%». Certo, a qualcuno potrebbe non piacere l’idea di dover pagare per un invito. Lui si giustifica così: «Perché comprarmi del caffè? Il caffè mi tiene sveglio la notte e crea questa comunità (ci vuole tempo e sforzi costanti), dammi molta caffeina! Ne avrò bisogno». A voi la scelta!

Clubpad, per aggiungere reazioni sonore alle tue Rooms

Ecco un altro tool che avrà sicuramente molto successo. Basta aprire il sito e otterrai accesso a tutta una serie più che completa di reazioni e memes. Potrai scegliere tra il suono di tamburi, un corno da dj, un particolare suono da accompagnare alla “alzata di mano”, gli immancabili applausi, un suono che esprime stupore, la tromba, i grilli, un suono di alert, la risata, e ancora un suono «drammatico» (e anche un po’ inquietante, per mettere paura!), il suono di «Hello, darkness», i suoni di «Oh, yeah», «Here comes the money» e «Really Good», il sax e la sveglia. Per utilizzarlo potrai aprire il sito da qualsiasi dispositivo (notebook, computer, tablet, smartphone), avvicinare il microfono da cui stai parlando su Clubhouse (airpod compresi, gli sviluppatori specificano che le reazioni «sono molto sensibili») al dispositivo su cui hai aperto il sito, cliccare sulla reazione scelta e il gioco è fatto.

Clubhouse Bio Builder, per creare la tua biografia e ottenere immediatamente più follower

Già nella scorsa occasione avevamo avuto modo di parlare di tool per la creazione di bio più accattivanti, come Clubhouse Bio Editor, che ti consente di modificare la tua biografia Clubhouse comodamente dal tuo browser. Ora arriva questa nuova App, direttamente da scaricare (naturalmente solo su iPhone o iPad, non essendo ancora comunque Clubhouse disponibile per Android), che permette di distinguersi con l’accesso a 70 caratteri e un editor di testo facile da usare.

«Sono dipendente da Clubhouse ma il loro editor di bio è terribile», scrive Abasa, il fondatore dell’App. «È Unicode e non fornisce alcun carattere aggiuntivo o ampio spazio per modificare la tua biografia, che è il fattore determinante più importante per ottenere follower. Così abbiamo creato il Clubhouse Bio Builder: 70 caratteri, enorme editor di caselle di testo per visualizzare la tua biografia a colpo d’occhio, facile da capire e totalmente gratuito». E aggiunge: «Non sono solo il creatore, sono anche un cliente! Controlla la mia biografia su Clubhouse per vedere cosa può fare: @shibuya».

Clubhouse Bio Generator, per ottenere una biografia degna dei migliori influencer

Ecco un altro tool per creare biografie ma, stavolta, con uno sguardo satirico e un po’ dissacrante sulle numerose, pompose bio comparse con estrema velocità sui profili di molti influencer, veri o aspiranti tali. Se vuoi farti due risate e – perché no – magari “rubare qualche idea” per la bio che fa anche per te, puoi accedere al sito e cliccare sul pulsante «Genera»: il sistema ti restituirà ogni volta una bio diversa, con emoji e ogni aspetto per renderla attrattiva. Potrai scorrere così tra le possibilità selezionate e, se troverai quella che ti ispira, prenderla a modello per realizzare anche la tua.

Clubhouse Avatar Maker, per aggiungere rapidamente anelli colorati al tuo avatar Clubhouse

Anche in questo caso, già avevamo analizzato un altro tool per ottenere un effetto analogo, Chpic, che ti consente di creare un anello colorato per la tua immagine del profilo su Clubhouse. Ora, a dimostrazione che non si tratta solo di un vezzo ma di un trend verosimilmente destinato a prendere piede, ecco arrivare anche questa nuova webapp, con qualche funzione in più. Basta accedere al sito, caricare la propria immagine profilo, scegliere lo stile preferito (stile Clubhouse, appunto, ma anche quello per Instagram, per Twitter, o magari ancora uno stile «oro», «argento», «rame», «supremo», «personalizzato») e poi, una volta ottenuta l’immagine, scaricarla per poterla poi inserire nello spazio apposito sul proprio account Clubhouse. Da notare infine che Clubhouse Avatar Maker ti mette a disposizione una seconda webapp, accessibile sempre dal sito, Clubhouse Bio Maker, per scrivere la bio in base alla propria personalità: se si è un «Big Brother», un professionista, uno studente, un amante delle emoji e così via.