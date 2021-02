Sempre più numerose sono ormai le persone pazze per Clubhouse, il social basato sulla voce di cui tanto si parla negli ultimi tempi. Clubhouse è nata da neppure un anno: una “creatura della pandemia” che ha visto la luce, appunto, nel marzo 2020, grazie a Paul Davison e Rohan Seth, rispettivamente ex dipendenti di Pinterest e di Google. L’App ha oltre 2 milioni di utenti nel mondo ed ha ottenuto un finanziamento di circa 100 milioni di dollari dalla società di venture capital Andressen Horowitz, per una valutazione complessiva di oltre 1 miliardo di dollari. Ciononostante, per molti aspetti è ancora “agli inizi”: com’è il caso appunto degli strumenti di gestione che tanto stanno a cuore di chiunque frequenti il mondo social.

Sarà anche per questo che altre società si sono già messe in moto per creare App di terze parti in grado di regalare agli utenti dell’App un’esperienza migliore e più divertente. Diamo un’occhiata allora ai 7 migliori tools da utilizzare per ottimizzare la propria presenza su Clubhouse.

ClubLink per creare anteprime delle room più belle da condividere sui social

ClubLink offre un’abbreviazione di link gratuita che crea immagini di condivisione social per gli eventi Clubhouse. Come funziona? Semplice. Se programmiamo un evento su Clubhouse otterremo naturalmente un link esteso che, però, non risulta particolarmente attrattivo né per la sua lunghezza né per il tipo di immagine d’anteprima che restituisce nella condivisione. Usando ClubLink, invece, basterà inserire nell’apposito spazio la URL originaria dell’evento e si otterrà, così, un link breve, con un doppio vantaggio. Sarà piacevole da vedere e, una volta condiviso, mostrerà un’immagine riassuntiva di ogni dettaglio dell’evento: titolo, foto dell’organizzatore, orario, nome della stanza e bottoni di condivisione social.

Clubhype

Clubhype è simile a ClubLink, poiché crea collegamenti brevi con anteprime di immagini social per eventi. Una volta inserita la URL originale, si otterranno due risultati: un’immagine con tutti i dettagli riassuntivi dell’evento, su cui basterà cliccare per poterne effettuare il download, e un link breve più piacevole da vedere che, una volta condiviso, mostrerà ancora una volta una immagine riassuntiva dell’evento.

Host Notes for Clubhouse: la dashboard per gestire tutto

Host Notes for Clubhouse ti consente di trovare i prossimi eventi Clubhouse, rispondere, visualizzare l’agenda delle riunioni, rivedere gli eventi passati, vedere articoli di riferimento e ottenere riepiloghi.

Potrai trovare facilmente nuovi eventi cercandone alcuni e prenotando il tuo posto. Cerca per speaker, club o nome dell’evento. Sarà possibile, inoltre, in un solo clic, essere in grado di dare uno slancio in più al proprio evento Clubhouse: consenti RSVP, imposta un’agenda, condividi link e condividi facilmente l’invito alla riunione su tutta la tua rete. Puoi invitare anche gli altri tuoi relatori a gestire l’evento.

Interessante anche una funzionalità, presto disponibile, che consentirà di visualizzare le metriche relative al rendimento del tuo evento, ottenere impressioni e altri strumenti di monitoraggio per misurare l’interesse prima della pubblicazione.

Shorten.Club: conservare tutti i tuoi link e note in un unico posto



Shorten.Club ti consente di conservare tutti i tuoi link e note in un unico posto per condividerli facilmente con la tua community Clubhouse. Andando sulla pagina del Tool, otterrai un pin con apposito spazio per inserire il link all’evento: il tuo link sarà abbreviato e archiviato all’interno del tuo passcode. Cliccandovi, sarà possibile accedere immediatamente al link e si aprirà un’immagine con tutti i dettagli riassuntivi dell’evento.

Chpic per creare anello colorato per la tua immagine del profilo

Chpic consente di creare un anello colorato per la tua immagine del profilo su Clubhouse. Solo una nota di colore, è il caso di dire? Non troppo, se pensiamo che già adesso molti americani utilizzano una funzione analoga di cambio di colore della cornice del proprio profilo per esprimere il proprio parere in eventuali sondaggi o simili.

Comet Events for Clubhouse: creare una pagina per gestire risposte e condividere note

Comet Events for Clubhouse offre funzionalità simili a Host Notes. Crea una pagina di destinazione dell’evento e un calendario per la tua comunità Clubhouse per RSVP e condividere note. In particolare potrai creare una bella pagina di destinazione e gestire le risposte, condividere le note mostrate, i momenti salienti e le domande sulla chat, iscriversi ai calendari per le notifiche intelligenti.

Clubhouse Bio Editor: creare una bio più cool

Clubhouse Bio Editor ti consente di modificare la tua biografia Clubhouse comodamente dal tuo browser. La procedura è molto semplice. Vai sulla pagina di Bio editor direttamente dal desktop del tuo computer e scrivi la bio da te preferita. Puoi anche inserire emoji a tuo piacimento. Quando sei soddisfatto del risultato copia il link della URL e invialo al tuo iPhone. A questo punto apri il link dello smartphone, copia la bio e inseriscila direttamente nello spazio riservato in Clubhouse.

Il futuro e la privacy

Man mano che la comunità Clubhouse continuerà a crescere, sarà interessante vedere se la funzionalità di uno qualsiasi di questi strumenti indipendenti verrà aggiunta in modo nativo al prodotto. Un altro dei problemi che si affacciano subito alla mente di ciascuno è il problema della privacy. Se già Clubhouse, dalle prime osservazioni, sembra carente sul piano della privacy con la registrazione delle chat vocali pur temporanea e il mancato riferimento al GDPR, che cosa a maggior ragione ne sarà dei nostri dati condividendoli pure con applicazioni di terze parti? Fenomeni questi che andranno tenuti sotto controllo con la massima attenzione.