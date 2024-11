Secondo stime di Canalys, Un altro trimestre in spolvero per gli hyperscaler che vedono crescere la spesa in infrastrutture cloud a 82 miliardi di dollari nel terzo trimestre dell’anno.

Un altro trimestre in spolvero per gli hyperscaler che vedono crescere la spesa in infrastrutture cloud a 82 miliardi di dollari nel terzo trimestre dell’anno. Secondo stime di Canalys, si tratta di un incremento del 21% sullo stesso periodo del 2023, con Amazon Web Services, Google e Microsoft che rappresentano insieme il 64% del totale.

La spesa globale con i tre big del Cloud è cresciuta del 26% su base annua, con Google che ha vissuto l’incremento più sensibile (+36), seguito da Microsoft (+33%) e AWS (+19%).

La crescita è stata trainata dal prolungato entusiasmo del mercato per tutto ciò che ruota intorno all’AI.

Crescono gli investimenti degli hyperscaler in capacità di storage

E’ per questo che le aziende, convinte del ruolo portante dell’AI per l’incremento della produttività e dell’efficienza, stanno letteralmente inondando di soldi le casse degli hyperscaler. Il che si sta traducendo in un incremento di investimenti da parte degli hyperscaler in capacità di storage e infrastrutture di conservazione dati, aggiunge Canalys.

Gli hyperscaler devono procedere con cautela: se spendono troppo poco non ci sarà abbastanza capacità, ma se spendono troppo, la capacità in eccesso non verrà utilizzata e non produrrà alcun ritorno. Una spesa sostanziale e continua presenterà nuove sfide, che richiederanno ai fornitori di cloud di bilanciare attentamente i loro investimenti in AI con la disciplina dei costi necessaria per finanziare queste iniziative, sottolinea Canalys, aggiungendo che sebbene le aziende debbano investire a sufficienza in AI per capitalizzare la crescita tecnologica, devono anche prestare attenzione a evitare spese eccessive o un’allocazione inefficiente delle risorse.

Anche Gartner vede rosa

Statistiche separate di Gartner offrono ancora più motivi di ottimismo per gli hyperscaler.

Gartner prevede che la spesa degli utenti finali in tutto il mondo per i servizi cloud pubblici sia destinata a raggiungere i 723,4 miliardi di dollari l’anno prossimo, rispetto ai 595,7 miliardi di dollari previsti nel 2024.

Si prevede che tutti i segmenti del mercato cloud, ovvero platform-as-a-service (PaaS), software-as-a-service (SaaS), desktop-as-a-service (DaaS) e infrastructure-as-a-service (IaaS), raggiungeranno una crescita a due cifre.

Mentre SaaS sarà il segmento singolo più grande, rappresentando 299,1 miliardi di dollari, IaaS crescerà più rapidamente, balzando del 24,8 percento a 211,9 milioni di dollari.

