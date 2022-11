Cloud, spesa globale a 591 miliardi in crescita del 20,7%

La vendita globale di servizi di Cloud pubblico nel 2022 raggiungerà quota 591 miliardi di dollari, in aumento del 20,7% rispetto ai 490,3 miliardi del 2021. Lo prevede Gartner, che ritocca così al rialzo le stime di crescita del mercato dei servizi Cloud, fissato in precedenza a +18,8% nel 2022.

Le attuali pressioni inflazionistiche e il quadro macroeconomico stanno avendo un effetto di spinta per la spesa per il cloud, secondo Gartner, che continuerà ad avere un effetto di presidio di sicurezza e di innovazione, a sostegno della crescita in tempi incerti come questi.

Si prevede che l’infrastruttura come servizio (IaaS) registrerà la più alta crescita della spesa degli utenti finali nel 2023 al 29,8% (cfr. tabella 1). Tutti i segmenti dovrebbero vedere una crescita nel 2023.

Table 1. Worldwide Public Cloud Services End-User Spending Forecast (Millions of U.S. Dollars)

2021 2022 2023 Cloud Business Process Services (BPaaS) 54,952 60,127 65,145 Cloud Application Infrastructure Services (PaaS) 89,910 110,677 136,408 Cloud Application Services (SaaS) 146,326 167,107 195,208 Cloud Management and Security Services 28,489 34,143 41,675 Cloud System Infrastructure Services (IaaS) 90,894 115,740 150,254 Desktop-as-a-Service (DaaS) 2,059 2,539 3,104 Total Market 412,632 490,333 591,794

BPaaS = business process as a service; IaaS = infrastructure as a service; PaaS = platform as a service; SaaS = software as a service

Note: Totals may not add up due to rounding.

Source: Gartner (October 2022)

La migrazione al cloud non si ferma

La migrazione al cloud non si ferma, secondo la società di analisi. “IaaS continuerà naturalmente a crescere man mano che le aziende accelereranno le iniziative di modernizzazione dell’IT per ridurre al minimo i rischi e ottimizzare i costi. Lo spostamento delle operazioni nel cloud riduce anche le spese in conto capitale estendendo gli esborsi di cassa per un periodo di abbonamento, un vantaggio chiave in un ambiente in cui i contanti possono essere fondamentali per mantenere le operazioni.

Gartner prevede che PaaS e software-as-a-service (SaaS) subiranno gli impatti più significativi dell’inflazione a causa delle sfide in termini di personale e dell’attenzione alla protezione dei margini. Tuttavia, entrambi i segmenti vedranno ancora una crescita continua, con Gartner che prevede una crescita del 23,2% per PaaS e del 16,8% per SaaS nel 2023.

Una volta che le applicazioni e i carichi di lavoro passano al cloud, generalmente rimangono lì e i modelli di abbonamento assicurano che la spesa continui per tutta la durata del contratto e molto probabilmente ben oltre. Per questi fornitori, la spesa per il cloud è una rendita: il regalo che continua a fare.