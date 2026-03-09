Cloud sovrano europeo, Assinter: “Ruolo dell’Italia rafforza strategia per autonomia digitale”

Assinter Italia accoglie con favore il rafforzamento del ruolo dell’Italia nelle strategie europee per la sovranità digitale, con la nomina di Serafino Sorrenti a vicepresidente esecutivo del nuovo European Digital Infrastructure Consortium (EDIC), il consorzio incaricato di sviluppare il cloud sovrano dell’Unione europea.

La nomina rappresenta un riconoscimento del contributo che il nostro Paese sta offrendo negli ultimi anni allo sviluppo delle infrastrutture digitali e delle politiche per l’innovazione, in un quadro europeo sempre più orientato al rafforzamento dell’autonomia tecnologica, alla riduzione della dipendenza da provider extraeuropei e alla tutela dei dati.

In questo contesto, le infrastrutture cloud assumono un ruolo strategico per garantire sicurezza, interoperabilità e qualità dei servizi digitali della pubblica amministrazione e dei sistemi territoriali.

Pier Paolo Greco: “Altrettanto importante il rafforzamento dell’ecosistema delle società in house ICT regionali”

“Assinter Italia sostiene pienamente l’azione del Governo italiano nel rafforzare il ruolo del Paese nelle strategie europee per la sovranità digitale”, ha dichiarato il Presidente Pier Paolo Greco. “La costruzione di un’infrastruttura cloud europea sicura e interoperabile rappresenta un passaggio fondamentale per la competitività e per la tutela dei dati pubblici. In questo percorso riteniamo altrettanto importante il rafforzamento dell’ecosistema delle società in house ICT regionali”.

Assinter è a disposizione per cooperare affinché il modello italiano basato sulle in house e lo sviluppo di sistemi federati possa essere modello e acceleratore di processo in Europa, politica che Assinter sta portando avanti attraverso l’associazione che rappresenta le società pubbliche ICT europee, Euritas, di cui Assinter attualmente esprime la Vice Presidenza.

Assinter richiama l’attenzione su come ora più che mai è fondamentale completare la presenza delle società regionali nelle Marche, Calabria, Abruzzo e Basilicata, uniche realtà regionali ad oggi non strutturate con la formula società in house e si rende disponibile a fornire tutto il supporto alle amministrazioni territoriali nella sua qualità di struttura di rappresentanza del sistema.

Per Assinter Italia, che riunisce le società in house regionali dell’ICT pubblico, lo sviluppo di un ecosistema europeo del cloud rappresenta un passaggio fondamentale anche per valorizzare il patrimonio di competenze e infrastrutture digitali presenti nei territori e per rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche di gestire dati e servizi in modo sicuro, efficiente e interoperabile.

