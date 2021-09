Cloud per la PA, tanti nodi da sciogliere

Oggi apriamo la newsletter con l’editoriale del nostro direttore sul Cloud per la PA. Si rinnovano i ritardi nelle scelte e non si comprendono le ragioni del coinvolgimento di aziende estere a scapito di aziende italiane. Argomento Green Pass: il passaporto sanitario diventa obbligatorio anche per il personale esterno della scuola e dell’università e per i lavoratori delle Rsa. Infine chiudiamo con la relazione annuale di previsione strategica dell’Ue adottata dalla Commissione con le principali tendenza globali che limitano la “capacità e libertà di azione dell’Ue”.

Cloud per la PA. Governo a caccia di soluzioni, ma con tanti nodi da sciogliere

di Raffaele Barberio

Una partita complessa che deve tenere conto di tanti elementi: dalle soluzioni tecnologiche, ai nodi politici, dalle esigenze industriali e di sviluppo delle filiere nazionali alla protezione dei dati, dalla ricerca alla geopolitica.

Green pass anche per personale esterno di scuola, università e lavoratori Rsa

di Luigi Garofalo

Il passaporto sanitario diventa obbligatorio anche per il personale esterno della scuola e dell’università e per i lavoratori delle Rsa.

Relazione UE: “Sfida del clima e del digitale limita nostra libertà d’azione”

di Flavio Fabbri

Adottata dalla Commissione la seconda relazione annuale di previsione strategica dal titolo “Capacità e libertà di azione dell’Ue”.

Serie A, pirateria e pezzotto in aumento con i disservizi di DAZN?

di Paolo Anastasio

La Serie A ha fatto ripartire la pirateria collegata al calcio e i disservizi di DAZN potrebbero contribuire al fiorire del fenomeno illegale.

Auto elettriche, solo 4 Paesi Ue con 10 punti ricarica ogni 100 km

di Flavio Fabbri

Olanda, Lussemburgo, Germania e Portogallo i Paesi più avanzati con un’infrastruttura di ricarica più diffusa. Italia al settimo posto.

5G in Uk: lampioni, paline dei bus e edifici pubblici più aperti agli operatori

di Paolo Anastasio

Il governo ha lanciato una gara da 4 milioni di sterline per facilitare l’uso di lampioni, semafori e arredi urbani per le nuove reti 5G.

La Ue vuole un’identità digitale per tutti. Ma userà la blockchain?

di Paolo Anastasio

Bruxelles vuole lanciare uno Spid europeo entro settembre del 2022, ma la nuova identità digitale europea girerà sulla blockchain?

Mobilità zero CO2, l’Italia cerca l’esenzione per Ferrari e altre supercar

di Flavio Fabbri

Stop auto benzina nel 2035: Il ministro Cingolani apre confronto interno all’Europa sulla possibilità o meno di esentare le supercar.

USA: “Il 50% dell’energia elettrica dal sole entro il 2050”

di Flavio Fabbri

Secondo il nuovo Rapporto del DoE, gli USA potrebbero soddisfare la metà della domanda di energia elettrica con il solare entro il 2050.

“Pirateria audiovisiva post lockdown, indagine Fapav/Ipsos. Video story“

