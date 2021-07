Cloud Pa, Garante Privacy: “Ancorarlo alle eccellenze nazionali”

Mentre il Governo “disegna” il cloud nazionale della Pubblica amministrazione, il Garante Privacy indica, in generale, la sua posizione sulla futura infrastruttura. “Ancorarla alle eccellenze nazionali e non cedere ai grandi soggetti esterni, a cui potrebbe essere affidata la prossima più grande risorsa tecnologica del Paese”, ha detto Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente Garante Privacy, nel corso dell’executive webinar di Key4biz.

L’altra principale notizia di giornata, dal nostro punto di vista, è la decisione del governo sul nuovo CdA Rai: sono stati scelti Marinella Soldi, come presidente, e Carlo Fuortes, come amministratore delegato.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

Cloud nazionale, G. Cerrina Feroni (Garante Privacy): “Ancorarlo alle eccellenze nazionali e non cedere ai grandi soggetti esterni”

di Luigi Garofalo

L’ha detto Ginevra Cerrina Feroni (vicepresidente Garante Privacy) all’executive webinar di Key4biz. Vedi l’intervento.Leggi l’articolo

Rai, il Governo sceglie Soldi e Fuortes come Presidente ed Ad

di Angelo Zaccone Teodosi

Il Governo proporrà alla prossima riunione del CdM Marinella Soldi come presidente e Carlo Fuortes Ad di Rai.Leggi l’articolo

Franco a G20: “Futuro low carbon e tassa minima globale per Big Tech”

di Luigi Garofalo

Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, al G20 di Venezia: “Futuro low carbon e tassa minima globale per i giganti del web”.Leggi l’articolo

Bruxelles va avanti con la web tax nonostante le resistenze degli Usa

di Paolo Anastasio

I nuovi piani della Ue in materia fiscale prevedono l’estensione della web tax a tutte le aziende indipendentemente dalla provenienza.Leggi l’articolo

Smart working sì o no: lavorare via Internet dopo la pandemia

di Edoardo Stigliani

Smart working: è difficile trovare un bilanciamento che non scontenti nessuno sia per i colossi dell’hi-tech sia per le piccole imprese.Leggi l’articolo

Rapporto Istat: imprese che utilizzano il cloud passate dal 23 al 59%

di Flavio Fabbri

Rapporto annuale Istat: cresce rapidamente il ruolo del cloud per l’evoluzione del nostro sistema economico e produttivo.Leggi l’articolo

5G per le aziende, gli operatori Tlc sono ancora in ritardo

di Paolo Anastasio

Operatori Tlc ancora indietro nella proposta di soluzioni verticali per il mondo delle aziende. Ma gli spazi di crescita sono molto ampi.Leggi l’articolo

Firma digitale per i referendum, verso il no del ministero di Giustizia

di Flavio Fabbri

Una decisione che tradirebbe anzitutto ogni proposito di transizione digitale della democrazia, ha protestato l’Associazione Luca Coscioni.Leggi l’articolo

Diritti umani, altre imprese cinesi nella lista nera USA

di Flavio Fabbri

Si allunga la lista nera USA delle società cinesi che violano i diritti umani, anche attraverso la sorveglianza di massa.Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Key4biz Video

Executive webinar di Key4biz

“La sfera pubblica e privata nell’era digitale.

Il valore dei nostri dati”

Guarda il video